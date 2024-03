A Williams idei autóján az egyik legszembetűnőbb változás az átalakított, digitális kijelzővel felszerelt kormány volt – korábban a pilótafülke pereméhez erősítették a kijelzőt. Utolsóként a grove-i istállónál jelent meg az új kormánykialakítás, mivel a Forma-1-es csapatok többsége már a hibridéra hajnalán, azaz tíz évvel ezelőtt átállt.

A szezonnyitó Bahreini Nagydíjon azonban nem volt problémamentés az új kormány debütálása. Ennek következtében Logan Sargeantnek félre is kellett állnia az 57 körös verseny 10. körében, és bár meglátta a kockás zászlót – amivel egy példátlan F1-es statisztikához is hozzájárult –, a meghibásodás miatt egy előre nem tervezett, kormánycserével egybekötött bokszkiállást is be kellett iktatnia.

Sargeant a leintés után elárulta, hogy a hétvége során már másodszor okozott neki bosszúságot az elem. „Frusztráló, mert az időmérőn meghibásodott a kormánykerék elektronikája, és visszatért a probléma” – idézte az amerikai szavait a Williams közleménye. „A legfontosabb, hogy megtaláljuk ennek a kiváltó okát, és kijavítsuk azt.”

A második évét kezdő, Bahreinben utolsóként célba érő amerikainak később a motor túlmelegedésével is voltak gondjai, csakúgy, mint csapattársának, Alexander Albonnak, aki ezek után a 15. helyen intették le.

„Már a verseny korai szakaszában gondjaink voltak mindkét autóval, így nem is volt lehetőségük a versenyzőinknek arra, hogy keményen nyomják. A sűrű forgalomban nagyon magas hőmérsékleten működtek a motorjaink, ezért óvatosnak kellett lennünk” – nyilatkozta a leintés után Dave Robson, a Williams teljesítményfőnöke. „Láttuk, hogy rendkívül szoros a középmezőny, és ha jobb munkát végeztünk volna, lehetőségünk lett volna a pontokért versenyezni.”

A Williams csapata később a TikTok-oldalán figurázta ki a kálváriáját, utalva arra, hogy akárhányszor mutatták a közvetítésben – Albon fedélzeti kameráján – az új kormányt, a kijelzőjén szinte mindig felvillant a motor túlmelegedésére figyelmeztető üzenet.