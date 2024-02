Február elején röppent fel, hogy a Red Bull Racing egyik női alkalmazottja munkahelyi visszaélés, helytelen viselkedés miatt tett panaszt a csapatfőnök, Christian Horner ellen.

Az anyacég Red Bull Austria független jogászcég bevonásával belső vizsgálatot folytatott, amelyet egy nappal a szezonnyitó előtt zártak le, Hornert tisztázták a vádak alól, igaz, a részleteket nem tárták a nagyközönség elé.

Az ügy kirobbanása előtt a 2024-es autóbemutatón, majd a múlt heti teszten is részt vevő Horner szerdán még a vizsgálat végeredményének ismerete nélkül indult magángépen Bahreinbe, és miután maradt a posztján, csütörtökön, a szabadedzés előtt nyilatkozott is a pályán a brit Sky Sportsnak.

„Nagyon örülök, hogy vége a vizsgálatnak. Az ügyet természetesen nem kommentálhatom, de amúgy is azért vagyunk itt, hogy a nagydíjra, az előttünk álló szezonra összpontosítsunk, igyekezzünk mindkét bajnoki címünket megvédeni” – mondta a paddockban.

A kérdésre, hogy szerinte ezzel teljesen vége-e az ügynek, így felelt: „Erről nem mondhatok többet – a vizsgálatot lefolytatták, lezárták. Igazán nem mondhatok többet, de örülök, hogy itt lehetek Bahreinben. A csapat egységesebb, mint valaha.”

Míg Horner igyekszik – legalábbis kifelé – maga mögött hagyni a történetet, nem biztos, hogy valóban itt a vége. A francia L’Equipe például ezt írta: Hornert tisztázták, de háború nem ért véget.

Másokkal együtt a lapnál is úgy vélik, az energiaital-gyártó osztrák vezetése és az F1-es csapatfőnök – valamint az őt támogató alapító és mai napig 51%-os többségi tulajdonos thai család – közötti hatalmi harc ezzel nem zárult le, ráadásul az már-már köztudott, hogy Horner és a csapattól független motorsportfőnök Helmut Marko viszonya sem a legjobb, sőt, immár arról is pletykálnak, hogy Horner és a tervezőzseni Adrian Newey között is feszültség, konfliktus lehet. Állítólag a Mercedes-főnök Toto Wolff is árgus szemekkel figyeli a Red Bullon belüli ellentéteket, ugyanis azokat kihasználva szívesen elcsaklizná Max Verstappent.