Két hete röppent fel, hogy a Red Bull legfelsőbb vezetése belső vizsgálatot indított, hogy tisztázza a Forma-1-es csapat egy női dolgozója által a csapatfőnök Christian Hornert illető vádjait.

Hivatalosan ugyan semmit sem tudni arról, mi is a panasz Horner ellen, de a kiszivárgott információk szerint a brit szakember „kényszerítően” viselkedett az alkalmazottal, máshol az is felvetődött, hogy szexuális visszaélésről is szó lehet.

Akárhogy is, Horner, aki az első pillanattól visszautasított mindent, a Red Bull 2024-es autójának bemutatóján ott volt, főszerepet játszott, ám sokak várják már a végeredményt. A napokban a Forma-1 vezetése sürgette az ügy tisztázását és lezárását, míg a sportágat felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a maga közleményében jelezte, hogy türelmesen várják a vizsgálat kifutását. A 2026-ban érkező új motorpartner, a Ford is árgus szemekkel figyeli az ügy kifutását.

Hétfőn a Red Bull motorsportfőnöke, a csapattal, Hornerrel közvetlenül együtt dolgozó, de tőlük függetlenül alkalmazott Helmut Marko is megszólalt, ő külön türelemre intett:

„Folyik a belső vizsgálat. Nyilván minél előbb van eredmény, annál jobb, mert máris megjelentek mindenféle szóbeszédek, sztorik. Szerintem a Red Bull jól reagált az ügyre. A hosszával nincs mit tenni, igyekeznek tisztességes vizsgálatot lefolytatni, majd az alapján reagálni” – magyarázta az osztrák Servus TV adásában a 80 éves szakember.

Horner egyelőre marad a posztján, ott lesz Bahreinben a szerdán kezdődő idény előtti tesztelésen.

„Igen, folyik egy vizsgálat, melyben teljes mértékben együttműködök. Ez ott van a háttérben az idényre való felkészülés közben, és igen, okozott némi zavart, de a csapat nagyon egyben van. Mindenki az előttünk álló szezonra koncentrál, szóval minden halad a szokásos mederben, emellett fantasztikus támogatást kaptam” – nyilatkozta Horner még az autóbemutatón.