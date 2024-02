A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), az F1 vezetése, valamint a csapatok képviselőiből álló Forma-1-es Bizottság legutóbbi, keddi, Londonban tartott ülésén egyezségre jutott a sprinthétvégék 2024-es átalakításáról.

A 2021-ben bevezetett újítást az elmúlt években folyamatosan barkácsolták, a legújabb döntés szerint a sprintes hétvégéken péntekenként egy szabadedzés lesz, melyet a sprint kvalifikációja követ – ez tavaly szombat délelőttre esett. Maga a sprintfutam a szombati nap első eseménye lesz, délután pedig a vasárnapi nagydíj időmérőjét tartják majd.

Tavalyhoz hasonlóan 2024-ben is hat sprintes forduló lesz: rendre a Kínai, Miami, Osztrák, Amerikai, Sao Pauló-i és Katari Nagydíj hétvégéin.

A DRS-re vonatkozó szabályokon is változtattak: a sprinteken már tavaly is az első tiszta – zöld zászlós – versenykör végétől lehetett használni az előzést segítő nyitható hátsó szárnyat, az idei évtől pedig már ugyanez vonatkozik a nagydíjakra is, azaz a rajt és/vagy újraindítás után a 4. helyett már a 2. körben bevethető lesz az eszköz.

Mivel – a tervek szerint, bár eddig mindig közbeszólt valami – idén 24 fordulóból áll majd a bajnokság, az idei, valamint a 2025-ös szezonra – utána új motorformula érkezik – háromról négyre emelik a versenyzőnkként (pontosabban autónkként) az idény során büntetés nélkül felhasználható új erőforrások számát.

A most elfogadott változtatásokat az FIA Motorsport Világtanácsának is jóvá kell még hagynia – annak következő – online – ülése a szezonnyitó hétvégét megelőző napon, február 28-án lesz, ám az a szavazás innen már csak formaságnak számít.