A Forma-1-et (is) felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nemrégiben már jelentősen megemelte bizonyos szabálytalanságok pénzbírságát, most pedig újabb területen tervez pénzt beszedni.

Az FIA 2024-re változtat a versenyeket követő óvások szabályain, a futam leintésétől számított korábbi 14 napos beadási határidőt mindössze 96 órára (négy napra) rövidítik, hozzátéve, hogy a versenyfelügyelők (stewardok) saját belátásuk alapján ezt 24 órával hosszabbíthatják meg.

A jelentősen lerövidített időkeret mellett ráadásul immár pénzbe is kerül majd az eljárás indítása, ennek összegét az adott versenyt szervező nemzeti autóklub/motorsportszövetség határozza meg.

A futamokon született büntetések elleni fellebbezéseknél is hasonlóan módosult a határidő, ahogy ezeknél is megjelent a fellebbezési illeték, ez 6000 euró (2,3 millió Ft) lesz 2024-ben. A fellebbező csapat csakis akkor kapja vissza a pénzt, ha számukra kedvező döntés születik az ügyben – az FIA viszont akkor is lefolytathatja a vizsgálatot, ha a csapat végül nem kíván élni a fellebbezési eljárás lehetőségével.

További szabálymódosítás, hogy míg eddig kizárólag az FIA főtitkára indíthatott saját hatáskörben vizsgálatot a versenysorozatokat illetően, immár általánosan a felügyelőszervezet joga ez.

A fenti szabályok az összes, az FIA által felügyelt versenyszériára vonatkoznak, ám vélhetően a leginkább szem előtt lévő Forma-1 miatt módosítottak.

Az előzőektől teljesen független, de mindenképp üdvözlendő szabály, hogy az Európai Unió álláspontjával összhangban az FIA minden sportrendezvényén szigorúan megtiltja az előzetesen nem engedélyezett pirotechnikai eszközök használatát – értsd: a nézők 2024-től egyáltalán nem használhatnak ilyesmiket, a versenyszervezők által előzetesen, egyeztetve telepített tűzijátékok maradnak.