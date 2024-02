Az eredetileg a Honda tesztpályájaként az 1960-as években a holland John Hugenholtz által tervezett szuzukai versenypálya kisebb megszakításokkal 1987 óta ad otthont a Forma-1-es Japán Nagydíjnak.

A mai napig „old school”, fűvel és kavicságyakkal szegélyezett, a saját nyomvonalát keresztező, mindig komoly látogatószámokat felmutató versenyhelyszín a pilóták és a nézők egyik közös kedvence, mely a friss bejelentés szerint legalább 2029-ig marad az F1-es versenynaptárban.

BREAKING: The Japanese Grand Prix remains on the calendar until 2029! 🇯🇵🙌#F1 #JapaneseGP @suzuka_event pic.twitter.com/GPxJs7BJul

— Formula 1 (@F1) February 2, 2024