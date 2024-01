A tavalyihoz megszólalásig hasonló nevet kapott a Ferrari 2024-es autója: a csapat bejelentése szerint SF-24-nek nevezték el az idei gépet, ami csak egyetlen számban tér el a tavalyi SF-23 jelöléstől. Az SF a Scuderia Ferrari rövidítése, az elmúlt években többször is rendszeresen vissza-visszatért ez a két betű.

