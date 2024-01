20 ezer köbméter földet mozgattak meg, 5 ezer köbméter betont bontottak el, körülbelül 800 cölöpöt fúrtak le, és összesen 345.348 kg betonacélt szállítottak a Hungaroring területére, viszonyításképpen egyébként utóbbi nagyságrendileg megegyezik egy Boeing 747-es utasszállító repülőgép tömegével. Egy szó, mint száz – gőzerővel zajlik a magyar Formula 1-es versenypálya felújítása, és a paddockban, ahol normál menetrend szerint a csapatok csillogó motorhome-jai és kamionjai állnak, most építik fel az első toronydarut. Nagy tempót igényel ez is – csakúgy, mint a Formula 1, de ez tökéletesen illeszkedik a Hungaroring profiljába. 20,000 cubic metres of earth was removed, 5,000 cubic metres of concrete was demolished, around 800 piles were drilled and a total of 345,348 kg of reinforcing steel was transported to the Hungaroring area, which is equivalent in weight to a Boeing 747 passenger jet. In short, the redevelopment of the Hungarian Formula 1 circuit is in full swing, and in the paddock, where the teams' glittering motorhomes and trucks are normally parked, the first tower crane is now being built. It's a fast-paced story - just like Formula 1 - but it fits the profile of the Hungaroring perfectly. #hungaroring #F1Hungary #HungarianGP #gpticketshop #redevelopment #market #marketepito