Az elmúlt két-három hétben sorra érkeztek a Forma-1-es csapatok 2024-es autóinak leleplezési dátumait illető bejelentések, ám a 2023-at a mezőny legvégén kezdő, az idény második felére a Red Bull legközelebbi ellenfelévé előlépett McLaren eddig hallgatott.

Lando Norris és Oscar Piastri csapata ma kora este „váratlanul” – tegnap már kisöpörték a közösségi médiás oldalaikat – megmutatta, milyen is lesz az idei modelljük, az MCL38, legalábbis nagy vonalakban és a festést illetően.

2024 McLaren livery: LAUNCHED! 🚀

Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I

