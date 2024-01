A Red Bull és Max Verstappen a 2023-as idényben a Forma-1-ben nem látott dominanciával húzta be a világbajnoki címeket, kis szépséghiba volt, hogy bár végül – a csapat történetében első ízben – egyéniben meglett a 1-2. hely, Sergio Perez csúnyán bukdácsolt.

A mexikói szerződése az idei év végéig szól, de házon belül gondolkodhattak már a lecserélésén, ahogy bőven lennének jelentkezők az ülésre kívülről is.

„2024 nagy év lesz, sok versenyzői szerződés kifut idén. Nekünk nagyszerű tehetségeink vannak házon belül, de az autónk természetesen igen vonzó más versenyzők számára is. Még az is előfordult, hogy valaki azt mondta, ingyen is vezetne a Red Bullnál, persze nem garantált az üresedés” – mondta a brit Sky Sportsnak a csapatfőnök, Chritstian Horner.

„Checo [Perez] a pilótánk. Ha jól szerepel, 2025-re is szeretnénk megtartani, de ez azon múlik, hogyan teljesít a csapattársához viszonyítva. Checo jó képességű versenyző, Max csapattársának lenni pedig nem könnyű meló, de szerintem bizonyította már, hogy fejben elég erős, hogy kezelni tudja ezt” – folytatta.

„Elsősorban a szombatokra kell koncentrálnia, átlagosan közelebb kellene lennie Maxhoz az időmérőkön. A csapat számára fontos, hogy előrébb rajtoljon a futamokon, főleg, ha mezőny is szorosabbá válik. Nem fér bele, hogy több pilóta is legyen közte és Max között” – tűzte ki a célt Pereznek.