A Monster Energy a Mercedes egyik, ha nem leghűségesebb szponzora volt 2010 óta, ám a 2024-es idénytől, egy „több évre szóló” szerződés keretében immár a McLaren pilótáinak sisakjain és overalljain díszeleg majd a jellegzetes neonzöld M logó.

A Monster áttételesen a McLarennel már két éve dolgozó Coca Cola Company alá tartozik, így logikusnak tűnik az átállás, emellett a fiatal Oscar Piastriban és Lando Norrisban nagyobb reklámértéket láthatnak. A bejelentésben a Monster elnök-vezérigazgatója, Rodney Sacks külön ki is emelte, hogy „izgalmas programokkal” készülnek a jövő évre a két pilótával.

Monster Energy, a leading global energy drink brand with deep roots in motorsport, has joined the McLaren Formula 1 Team as an Official Partner for the 2024 season and beyond.

