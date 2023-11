Ahogy a múlt héten megírtuk, a Forma-1-ben 2021-22-ben a Haasnál versenyző, idén csak a Mercedes tartalékosaként alkalmazott Mick Schumacher 2024-ben már a hosszútávú világbajnokságban (WEC) vezet az Alpine LMP2-ről szintet lépő hypercar-projektjében.

A Vezess az igazolás bejelentését követően a nemzetközi sajtó más képviselőivel közösen beszélgetett az Alpine vezetőivel és leendő versenyzőivel.

Ami a projektet illeti, a francia márka motorsportért felelős vezetője Bruno Famin azt mondta, mivel a WEC Hypercar anyagilag kb. tizedannyi ráfordítást igényel, mint a Forma-1-es részvétel, az erőforrásokkal nem lesz gond, nagy célokat pedig nem is fogalmazott meg az első évre:

„Ambiciózus projekt ez, hiszen tudjuk, milyen erős a mezőny, komoly tapasztalatokkal bíró csapatokkal, ezért alázattal fogunk neki, de nincs ok arra, hogy végső célként ne a győzelmet tűzzük ki. Ami 2024-et illeti, nagyon sokat kell tanulnunk, mind az autóról, mind a versenyek, a pilóták menedzseléséről, ezért tanulóévre készülünk, konkrét teljesítménycél nélkül.”

És hogy mit adhat majd a Forma-1-es tapasztalattal rendelkező Schumi a csapatnak?

„Nyilván a csúcskategóriában szerzett tapasztalatait, ami jól jön itt, hiszen a hypercarban is egyre erősebb a magas szintű gyártói jelenlét, a komoly mérnöki munka, ahogy az is fontos, hogy tudja, hogyan kell kezelni a gumikat, egy, két, három etapon keresztül is. Amellett, hogy két évig vezetett az F1-ben, a Mercedesnél még az ott is csúcsnak számító csapat működéséről is szerzett tapasztalatokat.”

„Amint értesültünk, hogy elérhető, be akartuk ültetni az autóba, mert szerintem a Forma-1-ben alulértékelték őt, kiváló, nagyon jó, nagyon gyors versenyző, Forma-3-as, Forma-2-es bajnok” – szögezte le Famin.

Mivel Scumacher papíron marad a Mercedes F1-es tartalékosa, adta magát a kérdés, mi lesz, amikor ütközik a két versenynaptár, és főleg akkor, ha a német versenyzőt a csúcskategóriába hívják. A válasz egyértelmű volt: „A szerződés világos: ha George [Russell] vagy Lewis [Hamilton] pótlásaként Forma-1-es vezetési lehetőséget kap, akkor mehet a Forma-1-be.”

Az esetleges alpine-os pótlás, „hetedik pilóta” személyéről, valamint a két autó hármasának beosztásáról később, „a maga idejében” döntenek majd.

Mivel Schumacher eddig kizárólag együléses formaautókban versenyzett, egyéni célokért, újdonság lesz számára, hogy két pilótával osztja meg az autót.

„Új fejezet, új kihívás, izgatottan várom. Az autót másokkal megosztani egyértelműen másféle helyzet, másrészt viszont igen tapasztalt csapattársaim vannak, akik biztosan segítenek majd, én pedig nagyon nyitott is vagyok erre. A Forma-1 is hasznos, ha megosztunk dolgokat egymással, itt pedig kulcsfontosságú. Meggyőződésem, hogy jócskán kiterjed majd a látóköröm itt, tényleg kíváncsian várom.”

„Az autó nagy vonalakban, a vezetés, a teljesítmény szempontjából eléggé hasonló a Forma-2-esekhez, persze zárt fülkével, eltérő aerodinamikával, ami viszont érdekes és nagy különbség, hogy a hypercar-autót órákon keresztül vezetve kell eljuttatni a kockás zászlóig. A hibrid rendszer menedzselése az F1-éhez hasonló, és egyéb rendszerek is rokoníthatók a Forma-1-ben használtakéval, úgy gondolom, ezen, valamint például a taktikák terén tudok majd én is bizonyos tudást nyújtani a csapatnak.”

A kérdésre, hogyan fogja priorizálni a Forma-1-es tartalékosi és az alpine-os WEC-s versenyzői szerepeket, a 24 éves német így felelt: „Megerősíthetem, hogy ahogyan Bruno is mondta, valóban, ha a Forma-1-ben szükség lesz rám, akkor sietek oda, akárhol is legyek.”

A WEC 2024-es idénye jövő márciusban indul a katari 1812 km-es futammal, majd hét további fordulót – köztük a június közepi Le Mans-i 24 órást – követően a Közel-Keletre visszatérve a bahreini 8 órással zárul november elején.