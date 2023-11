A 41 év után visszatérő Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj egyik kulcspillanata George Russell és Max Verstappen koccanása volt féltávnál. A háromszoros világbajnok holland a 12-es kanyarnál próbált meg előzni, a Mercedes versenyzője azonban ráfordult, így összeértek.

Kettejük ütközését követően annyi törmelék maradt a pályán, hogy a verseny során másodjára is pályára küldték a biztonsági autót. A versenyfelügyelők Russellt hozták ki vétkesként az esetből – a brit versenyző a leintésnél itta meg a levét az öt másodperces büntetésnek, amivel a negyedikről a nyolcadik helyre csúszott vissza. Utólag nem vitatta a büntetés jogosságát, viszont hozzátette Russell, hogy egyáltalán nem látta a futamot később megnyerő Red Bull-pilótát.

