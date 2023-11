Több helyszínen is találkozhattunk már azzal, hogy a pilótaparádét nem egy buszon vagy egy kamion platóján tartják, hanem veteránautókon viszik körbe a versenyzőket. Így volt ez a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj előtt is, ám a dolog nem volt zökkenőmentes. Másfél órával a rajt előtt ugyanis az egyik régi amerikai nagyvas csütörtököt mondott, komoly mennyiségű olajat folyatva a rajtrács páros oldalára, azaz oda, ahonnan többek között Max Verstappen, Carlos Sainz vagy éppen Pierre Gasly rajtolt.

A leintés után több pilóta is azt állította, esküdni merne rá, hogy az olaj hatással volt a rajtjára, illetve a rajtbalesetekre, hiába próbálták azt felitatni. „Rengeteg olajat láttam kifolyni azokból az autókból, melyekkel a pilótaparádén mentünk. Ez egy újabb dolog, melyre az FIA-nak figyelnie kell” – mondta Sainz, aki az első kanyarban nem is tudott időben megállni, és megforgott a Ferrarival. „Nem fair, hogy az összes olaj a belső íven volt. Elfogadhatatlan, hogy olyan autókat teszünk pályára egy órával a rajt előtt, melyekből folyik az olaj.”

Hasonló véleményen volt Gasly is, aki az Alpine legjobb idei rajthelyét, a negyedik pozíciót váltotta a futamon 11. helyre. „Beszéltem már erről korábban az FIA-val, és biztos vagyok benne, hogy pár dolgon változtatunk, mert nem tűnik fairnek, hogy néhányunknak olajról kell rajtolni, míg másoknak tiszta aszfaltról.”

I heard Hamilton’s car broke down before the parade lap. Oil spilled all over the grid – particularly the left side. Heard Verstappen was not happy when he saw what happened. Gasly probably too. Cleaning efforts going on right now. #AMuS #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/VfhjqbojbL

