Sem a büntetése, sem pedig a George Russell-lel való koccanása nem akadályozta meg abban Max Verstappent, hogy idei 18. és pályafutása 53. győzelmét behúzva megnyerje az izgalmakkal és biztonsági autós fázisokkal tűzdelt Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat. Miután az utolsó körben egy parádés előzéssel lepte meg Sergio Pérezt, a Red Bull háromszoros világbajnoka mögött Charles Leclerc-t intették le másodikként, a mexikói pedig harmadik lett.

Az 50 körös verseny leintése után David Coulthard, a Channel 4 szakkommentátoraként dolgozó, tizenháromszoros nagydíjgyőztes ex-F1-es versenyző készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Kemény verseny volt” – fogalmazott Verstappen, aki győzelmek tekintetében kiegyenlített az örökranglistán Sebastian Vettellel. „Megpróbáltam megelőzni a rajtnál [Leclerc-t – szerk.], de mindketten elég későn fékeztünk. Egyszerűen elment a tapadás, így mindketten kiszélesítettük a pályát. A versenyfelügyelők megbüntettek, amivel hátrányba kerültem.”

„Jó néhány autót meg kellett előznöm, és ott volt a biztonsági autó is, amikor sok minden történt. Roppant erős volt itt a DRS hatása, ami hozzátett ma a jó versenyhez. Határozottan szórakoztató volt” – folytatta a holland, aki a Russell-lel való ütközésére is kitért: „Megúszta az autó, de ez nyilván nem ideális. Mindig egy kicsit alulkormányozottabb volt az autóm, de szerencsére így is tudtunk nyerni.”

„Micsoda verseny! Nagyon élveztem. Természetesen csalódott vagyok, amiért csak második lett, de ez volt a legjobb, amire képesek voltunk” – nyilatkozta Leclerc. „A rajtnál Max egy kicsit elveszítette a tapadását a belső íven, így kivezetett a pályáról. Jó volt azonban a tempónk, vissza tudtuk előzni, és összességében nagyon erősek voltunk. Nagyon jó verseny volt.”

„A biztonsági autó szerencsétlenül jött ki számunkra. Nem jöttünk ki a bokszba, mert nem tudtuk, mit fognak lépni a többiek, így a pályapozíció mellett döntöttünk, megőrizve az első helyet. A végén viszont már nehéz volt az öregebb gumikon, de meglett a második hely, sok csatával, amiket őszintén szólva élveztem.”

„Nagyon nehezen indult a futam, sok volt a sérülés. Megsérült az első szárny, amivel a mezőny végére estünk vissza” – értékelt Pérez, aki a 11. helyről rajtolva állt dobogóra. „Fokozatosan vadásztuk le a többiek, és összességében egész jól alakultak a dolgok. Nagyon erős volt a tempónk az első etapban, a biztonsági autó pedig vissza is hozott minket a versenybe.”

„Megelőztem Charles-t, de nem tudtam leszakítani őt. A szárnyállás miatt nagyon alacsony volt a végsebességem, és közben megérkezett Max, aki mindkettőnk mellett elment. Nehéz dolgunk a széllökések miatt: néhányszor elfékeztem magamat, de szerencsére a pályán tudtam maradni” – elemezte az utolsó etap eseményeit. „Charles-tól nem számítottam erre a végén, mert 7 tizeddel volt mögöttem, de jó munkát végzett.”