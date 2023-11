Talán nem kell bemutatni, hogyan égette meg magát a Forma-1 a Las Vegas-i Nagydíj első napján: az első szabadedzésen még nem biztonságos pálya az egész programot borította, a Ferrari pipa lett, a nézőket pedig hazazavarták.

Utóbbi különösen pikáns, tekintve, hogy erre a hétvégére voltak a legdrágábbak a jegyek. A magyar idő szerint pénteki napra jegyet váltók így gyakorlatilag semmit nem kaptak a pénzükért.

A Forma-1 részéről többször is próbálták magyarázni az eseményeket. Az elsőt fenti cikkünkben be is mutattuk nektek, azonban azt a közleményt magyar idő szerint szombat hajnalban további kettő követte.

Közös bennük, hogy a bocsánatkérést mindkettő mellőzi.A második, az F1 és a Las Vegas-i Nagydíj vezérigazgatói által szignózott levél lényegében semmi újdonságot nem tartalmazott. Sikerült azonban beleszőni a szövegbe egy igencsak szerencsétlenül megfogalmazott mondatot:

Az így jártatok-stílusú közlemény komoly viharokat kavart a közösségi médiában, melyet a harmadik közlemény próbált enyhíteni. Ez nemigen jött össze, a már elhangzott tények és információt újrafogalmazásával lehetett találkozni. Az egyedüli új információ az volt, hogy azok, akik csak az első két edzésre váltottak jegyet, azok egy 200 dollár értékű vouchert kapnak, melyet F1-es ajándéktárgyak vásárlására lehet költeni a sorozat hivatalos webshopjában. Az átszámítva közel 70 ezer forint értékű ajándék kártalanításnak nem nevezhető, ráadásul ezzel is csak az F1 jár jól, hiszen a jóvátételt is végső soron az F1 kasszájánál költhetik el így. Emellett a kupon értéke sem nevezhető kiemelkedőnek, főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy pl. az alábbi képen látható F1-es kosaraspóló darabja 100 dollár.

So, if you want two of these bad boys, you’re in luck. pic.twitter.com/JoS8w9RXSH

— Luke Smith (@LukeSmithF1) November 18, 2023