Helyi idő szerint szombat éjfélkor, 15 fokos levegő- és 17 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év utolsó előtti időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A kvalifikációt megelőzően a mercedeses George Russell volt a harmadik szabadedzés leggyorsabbja, azonban favoritként inkább a Ferrarira, illetve a Red Bullra lehetett tekinteni.

Percekkel a Q1 előtt kiderült, hogy Lance Stroll öt rajthelyes büntetést kap: az Aston Martin kanadai versenyzője a harmadik szabadedzésen dupla sárga zászló alatt előzött. Ezzel csatlakozott Carlos Sainzhoz a büntetett pilóták listáján: a Ferrari spanyolját 10 helyes hátrasorolással sújtották a pénteki autóromboló csatornafedő miatt.

Nem késlekedtek a versenyzők, rögtön a pályára hajtottak többen is a bokszutca nyitása után az első szakaszban. Ennek oka a pálya folyamatos gumizódása, azaz gyorsulása volt. Hatása nem volt olyan látványos, mint például egy száradó aszfaltcsík esetében, de ez, valamint a lassabban kopó lágy gumik lehetővé tették egymás után több gyors kör futását is.

Utcai pálya ellenére a pályahatárokat néhány kanyarban át lehet lépni – pontosabban nem lehet szankciók nélkül. Cunoda Jukitól (AlphaTauri) és George Russelltől (Mercedes) el is vettek egy-egy kört emiatt, így mindketten a kiesőzónában találták magukat bő öt perccel a szakasz leintése előtt.

Ez az idő persze bőven több az elegendőnél, az állás percről percre változott. A trendek ettől függetlenül megfigyelhetőek voltak: a Ferrari, különösképp Charles Leclerc és a Red Bull valóban lépéselőnyben voltak Sainz, valamint a Mercedesek és a McLarenek előtt. Bele-beleszólt azonban a legjobbak meccsébe a Williams is, ráadásul nem egy, hanem két pilótával is: Alexander Albon mellett Logan Sargeant is brillírozott.

Az utolsó pillanatok óriási meglepetést hoztak: a két Aston Martin továbbjutott, ellenben mindkét McLaren elvérzett. Lando Norris és Oscar Piastri mellett kiesett még a forgalommal és Max Verstappennel alaposan megküzdő Esteban Ocon (Alpine), valamint Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Cunoda Juki (AlphaTauri).

❌ OUT IN Q1 ❌ Both McLarens are out! 16. Norris 📸

17. Ocon

18. Zhou

19. Piastri

20. Tsunoda#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/ewitaas6Vb — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Las Vegas Boulevard traffic troubles 🫣 It was a busy end to the first part of qualifying! 🚦#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/yjhpaklQiu — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

A Q2 elején többen is átálltak arra, hogy két kivezető körrel melegítik elő a gyors körre abroncsaikat. Megoszlott a mezőnyben az is, hogy használt vagy új abroncsokat raknak fel a pilóták. A Ferrarinál például először használt Pirellikkel biztosították be magukat, a Red Bull azonban egyből újakon küldte ki Verstappent és Sergio Perezt, ahogy a Mercedes is Russellt és Lewis Hamiltont.

Jó ideig a szintén új gumikon mért időt autózó Fernando Alonso állt a köridőlista élén, de az Aston Martin spanyolja csak addig volt éllovas, míg meg nem érkezett a szakasz felénél Hamilton, majd Verstappen.

A pálya első szektorában kifejezetten jól ment a Haas, Kevin Magnussen lila szektorokkal vétette észre magát, de a középső részen, a Stripen, ahol a sebesség a 350 km/órát is elérheti, inkább a Ferrari remekelt.

A hajrában komoly dráma jött: a kiesőzónában veszélyben lévőt annyit javítottak, hogy Hamilton és Perez is kiesett a Q2-ben! Rajtuk kívül búcsúzott még Nico Hülkenberg (Haas), Stroll és Daniel Ricciardo (AlphaTauri). Leclerc közben a csapattársát is lenyomta fél másodperccel, Verstappen majdnem nyolctizedet kapott tőle.

Some big names exit in Q2 👀 Checo and Lewis are both out! 11. Hamilton

12. Perez

13. Hulkenberg

14. Stroll

15. Ricciardo#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/pbwFJtOWnb — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

A Q3-as első köröket követően Leclerc vezetett, de a mögötte álló Sainz és Verstappen szorosan követték – hármuk között csak 83 ezredmásodperc volt a differencia. Alonso, Pierre Gasly (Alpine) és Magnussen jöttek még velük egy hullámban, de használt gumikon. Russell a szakasz közepén futotta első körét új gumikon, de az csak Alonso mögé volt elég.

A fináléra mindenhol előkerült még egy szett új lágy Pirelli, azok is pályára hajtottak, akik addig nem. A két fő pole-esélyes, Leclerc és Verstappen a sor végén hajtottak pályára, míg a büntetett Sainz elsőként kezdte utolsó időmérős körét. Russell egyébként kint maradt a pályán, két levezető kör után azzal a szettel próbált javítani, amelyikkel ideiglenes ötödik helyét megszerezte.

Leclerc goes on provisional pole ✨ Only 0.083s covers Leclerc, Sainz and Verstappen! 👀 One more run to go! 🍿#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/desx465aIT — Formula 1 (@F1) November 18, 2023

Leclerc tovább javított, ahogy Sainz is, Verstappen azonban elrontotta utolsó körét, be sem fejezte azt. A hollandot nem előzték meg, mindenki, aki javított, mögé ugrott fel. Russell lett a negyedik Gasly előtt, a 6-7. helyen Albon és Sargeant végzett, mögöttük Bottas, Magnussen, Alonso lett a végső sorrend.

A monacói így 23. pole-pozícióját szerezte, aki mellől Sainz büntetése után Verstappen indulhat vasárnap. A második sorba felugrik egy Mercedes és egy Alpine, a harmadik sort pedig a Williams bérelte ki.

A 2023-as Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor kezdődik.