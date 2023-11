Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson a mercedeses George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a mclarenes Oscar Piastri és a williamses Logan Sargeant előtt.

A magyar idő szerint szombat hajnali esemény a terveknek megfelelően – nézőkkel a lelátón, problémamentes pályán – zajlott. Az időjárás kellemesebb volt, mint az első két edzésen: 19 Celsius-fokos levegő- mellett 17 fokos aszfalthőmérsékletre készülhettek a pilóták és a csapatok, de az éjszakába előrehaladva ezen értékek esésére lehetett számítani.

A kurta-furcsa első nap után joggal számíthattunk volna arra, hogy az utolsó szabadedzésen több munkát végeznek majd a csapatok a szokásosnál, azonban ez nem így volt. A 60 perc nagyjából abban a mederben zajlott, ahogy zajlani szokott a három edzéses hétvégéken, az első tíz percben például csak 11 versenyző gördült ki legalább egyszer a bokszutcából.

20 perc is lepörgött már az edzésből, mire mindenki legalább egyszer pályára hajtott, az utolsók között Max Verstappennel (Red Bull) és Alexander Albonnal (Williams). Mindez nem jelentette azt, hogy az aszfaltcsíkon ne történt volna semmi. Kevin Magnussen és Charles Leclerc például jól elvoltak, a Haas és a Ferrari versenyzője kicsit kakaskodtak egymással, a mezőny több tagja pedig a féktávokat próbálta helyesen belőni – jó párszor ez nem sikerült, ahogy az fent is látszik.

Ami az erőviszonyokat illeti, az első közepes gumis körök megfutása után a Ferrari állt az élre, egy körön ők tűntek a leggyorsabbnak. A Red Bullnál azonban hamarabb rakták fel a lágy gumikat, mellyel ők álltak az élre, a két csapat közt az eltérő gumikeveréken 1,2 másodperc volt a különbség. A Mercedes 4-5 tizedmásodperccel volt lassabb a Red Bullnál, amikor felrakták a piros oldalfalú Pirelliket, míg Fernando Alonso az Aston Martinnal befért a csillagosok addigi legjobbját futó George Russell elé. A fiatal brit később tovább javult, az utolsó negyed órában az élre is állt.

A végső 15 perc még sok változást hozott a sorrendben. A Ferrarinál először, a Red Bullnál újra felkerültek a lágy gumik. Előkerült valahonnan a McLaren is, Oscar Piastri is állt ideiglenesen az élen, a williamses Logan Sargeant pedig a harmadik helyen.

Russell bő hat perccel a vége előtt ismét átvette a vezetést, de ezzel véget is ért az edzés érdemi része. Az utolsó öt percben ugyanis előkerült a piros zászló, miután Alexander Albon a falnak ütötte Williamsét. Az autó egy ideig tovább tudott gurulni, de a bal hátsó gumit útközben elhagyta, és végül a pilóta is egy megnyitásnál parkolta le kocsiját, nem tért vele vissza a bokszba.

🚩 RED FLAG 🚩

Alex Albon makes contact with the barrier and loses his rear tyre with less than 6 minutes remaining in FP3

The session will not be resumed#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/N9YpBVcrJX

— Formula 1 (@F1) November 18, 2023