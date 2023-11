A 2023-as Forma-1-es szezonnal párhuzamosan szól a Vezess Csapatrádió is: szakértőink idén is mikrofon mögé ülnek és kibeszélik a sportág legfontosabb történéseit, véleményezik a történteket és érdekes, kevésbé ismert információkat osztanak meg a közönséggel, azaz veletek.

21. adásunkban a Sao Pauló-i Nagydíj volt terítéken, ahol a kiszámítható verseny mellett sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a sprint, mely nemigen akar egyöntetűen sikeressé válni. Ezt már a Forma-1 is kezdi felismerni, és lassan válaszúthoz érnek. Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér a sprint lehetséges alternatívái mellett a McLaren elszúrt taktikai lépéseit is kivesézték, melyek nélkül akár jobb eredményre is lehetett volna esélyük a wokingiaknak.

Az adást élőben követő közönség arról is szavazott, hogyan változtatna a sprinten. 38-38 százalékkal holtversenyben az élen végzett a sprintek teljes törlése, valamint a fordított rajtrács ötlete, a többi szavazat pedig egyenlően (12-12%) a változatlan sprintekre, illetve a külön bajnokság hirdetésére érkezett.

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdésekkel, hozzászólásokkal bárki alakíthatja az adás menetét. Utólag pedig ezeken a helyeken tudjátok visszahallgatni a beszélgetést podcast formában:

Legközelebb új résszel a Las Vegas-i Nagydíj másnapján, november 20-án jelentkezik a Vezess Csapatrádió. Korábbi adásainkat itt találod.