Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjat, a Red Bull hollandja a mclarenes Lando Norris és Fernando Alonso (Aston Martin) társaságában ünnepelt az interlagosi pályán. Az első két helyezett mögött eléggé zajlott az élet: a feltámadt Aston Martin kivédett egy Red Bull-támadást, Lance Stroll révén ráadásul duplán hoztak pontokat, míg a Mercedes irtó gyenge volt, még az Alpine is verte őket.

A 71 körös futam napos időben zajlott, a levegő 21, az aszfalt 51 Celsius-fokos volt a rajt idején. A mezőny többsége lágy gumikon kezdte a nagydíjat, csupán az utolsó előttiként induló Logan Sargeant (Williams) választotta a közepes Pirelliket.

Az események már a rajt előtt elkezdődtek: a felvezető körön Charles Leclerc Ferrarijában elszállt a hidraulika, és a falnak csapódott a monacói. Maradt még némi erő az autóban arra, hogy félreguruljon és kiszálljon, de így Verstappennek nem volt párja az első sorban.

Drama before the start! 🤯 Leclerc has gone into the barriers on the formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4gnA2LFACH — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

A rajt sem volt sima: Verstappen jól eljött, mögötte a két Aston Martin azonban beragadt, őket kikerülte Lando Norris (McLaren) és Lewis Hamilton (Mercedes). Hátrébb Alexander Albon és Kevin Magnussen törték össze magukat nagyon: a Williams magával vitte a Haast, miután a másik Haas-pilótával, Nico Hülkenberggel összeért. Az nem volt kérdés, hogy a biztonsági autónak jönnie kell a pályára, végül azonban a piros zászló is előkerült, a pálya helyreállítása elhúzódott.

Az újraindításra Verstappen, Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine), Cunoda Juki (AlphaTauri) sorrendben várhattak a pilóták. A holtidő lehetőséget adott arra, hogy megjavítsák Oscar Piastri szintén sérült McLarenjét, valamint Daniel Ricciardo AlphaTauriján is hátsó szárnyat cseréljenek, ugyanis az eltört Albon elrepülő gumija miatt. A két ausztrálnak a bokszutcából kellett újraindulnia az autójukon végzett szerelési munkálatok miatt.

Daniel Ricciardo’s rear wing getting tagged by a flying tyre on the hectic race start in Sao Paulo 😲 pic.twitter.com/efJ15IFNI4 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 5, 2023

A negyedik körben sor került a második állórajtra, fél órával az eredeti kezdés után. Ez a start sima volt: az élen maradt a Verstappen-Norris 1-2, mögöttük azonban Alonso megelőzte Hamiltont az első szektor végén. Nem is változott érdemben semmi a DRS engedélyezéséig.

Verstappen és Norris hamar elléptek Alonsótól, aki szintén kiautózott némi előnyt a többieket feltartó Hamiltonnal szemben. Verstappennek a nyolcadik körben védekeznie kellett Norris ellen, a McLaren britje kőkeményen támadta a Red Bullt. A háromszoros bajnok nem hagyott támadási felületet többet a futam ezen szakaszán, két szektor alatt egy másodperc fölé növelte előnyét Norrisszal szemben, aki a DRS nélkül fegyvertelen volt.

Hamilton befogta maga mögé a mezőny többi részét. Russell beállt a csapattárs mögé a „dolgozzunk össze”-stratégia mentén, így blokkolták Perez, Stroll, Sainz, Pierre Gasly (Alpine) és Esteban Ocon előretörési kísérleteit. A 13. körben Ocont megelőzte Cunoda, a rajt óta ez volt az egyetlen helycsere a top10-ben.

Egy körrel később Perez megunta a vonatozást, és elment Russell mellett az ötödik helyért. Russell erre rákérdezett, hogy akkor most mégsem dolgoznak együtt a Mercedes-versenyzők, mire azt a választ kapta, hogy erről még folyik az egyeztetés. Ekkor persze már mindegy volt neki.

LAP 14/71 Perez fights his way past Russell through Turns 1&2 Russell fights back at Turn 4 but Perez stays ahead, just! Great racing 💪 Perez is P5 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/eN2pfE1wHD — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

A tervezett kerékcseréket Ocon kezdte meg a 16. körben, példáját többen is követték, a lágyakról közepesekre váltva. A pontszerző zónába ezalatt felkapaszkodott Valtteri Bottas az Alfa Romeóval, miután Cunoda megcsípte a füvet és megcsúszott az egyik kanyarban.

A 18. körben Perez Hamilton mellett is elment, így már a negyedik volt a mexikói. A következő körben Hamilton ki is ment a bokszba közepes abroncsokért, beindítva ezzel a pontszerző zónában is a mozgolódást a kerékcserék felé. Egy körrel később Russell, kettővel Perez is reagált. A mexikói a későbbi reakció miatt veszített is egy helyet a hétszeres bajnokkal szemben.

Perez végül a 23. körben újra megelőzte Hamiltont, miközben Csou Kuan-jü visszatért az Alfa Romeo garázsához és feladta a futamot. Ekkor már csak az első hatos nem volt a bokszban (Verstappen, Norris, Alonso, Sainz, Gasly, Cunoda), de sokáig rájuk sem kellett várni. A pályán Stroll megelőzte Russellt, majd Hamiltont is, a Mercedesek nem tudtak igazán ellenállni a kanadai támadásainak.

A 28. körre rendeződött mindenki gumiszempontból, a versenyzők letudták első kiállásaikat Verstappennel és Norrisszal egyszerre bezárólag. A holland öt másodperccel vezetett a mclarenes és 10-zel Alonso előtt, Perez pedig 2,5-lel lemaradva követte a negyedik helyen a spanyolt. Stroll volt az ötödik, Hamilton és Russell pedig egymással kezdtek csatázni a 6-7. helyen. Pontszerző helyen haladt ekkor még Sainz, Ocon és Bottas.

Ocon igen hamar, már a 32. körben letudta második kiállását, de a pontok maradtak a csapatnál, az előretörő Gasly jött fel közben a 9. helyre. Több helyen is látszott a sebességkülönbség a szétszakadozó, de helyenként ismét összeérő mezőnyben: a dobogóért Alonsót üldözte Perez, az egymással bíbelődő Merciket pedig Sainz érte utol.

A spanyol féltávnál, a 35. körben el is ment Russell mellett, majd két körrel később Hamilton hatodik helyét is becserkészte. A kettő között, a 36. körben a 10. hely cserélt gazdát Bottas és Cunoda közt, a japán javára.

LAP 35/71 Smooth from Sainz 👌 He passes Russell and sets off in pursuit of Hamilton #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/EJB4ekeIUM — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

Perez Alonsóhoz közeledve megtorpant, a mexikói még a DRS-t sem nyithatta a spanyol mögött. Amíg ezt néztük, az Alfa Romeo teljes létszámmal csomagolni kezdhetett, a 41. körben ugyanis Bottast is visszarendelték a garázsba, hogy adja fel a futamot.

A Mercedes vergődése tovább folytatódott: a 43. körben Gasly elviharzott Russell mellett a célegyenesben és a hetedikként haladó Hamiltont vette üldözőbe. Russellt már majdnem Cunoda is megelőzte, de a 46. körben a Mercedes lépett, és használt lágy gumik kerültek fel a 63-as rajtszámú autóra.

Egy körrel később Perez is a bokszban járt, de Hamilton is gumikat váltott Gaslyval együtt. A 48. körben Alonso is cserélt, még időben: pont visszajött Perez elé a pályára lágy gumijain. Gasly és Hamilton között a kerékcserék után is folytatódott a meccs, de az erőviszonyokon a lágy gumik sem változtattak: az Alpine az 50. körben állva hagyta a Mercedest.

Az élmenők bokszkiállásain felül a futam hátralévő részének legnagyobb látványossága Alonso és Perez meccse volt a dobogóért. A mexikói minden korábbinál közelebb volt a spanyolhoz, de a kétszeres világbajnok mesteri kigyorsításokkal tartotta maga mögött hosszan a Red Bullt.

Russell az 58. körben feladta a futamot. Ekkor néhány kör óta már Norris vezette a versenyt, de a 60. körre fordulva ő is letudta utolsó tervezett kerékcseréjét. Ekkortájt körvonalazódott már az eredmény is: Verstappen vezetett a brit előtt, Alonso pedig Perezt blokkolta a 3-4. helyen. Stroll légüres térben volt az ötödik, ahogy Sainznak és Gaslynak sem volt gondja senkire a 6-7. helyen. Hamilton mögött friss gumikon Cunoda közeledett, de több mint tíz másodperc volt ekkor még kettejük között a 8-9. helyen, Ocon pedig az utolsó pontszerző helyen haladt. Ekkor már csak Sargeant és Hülkenberg voltak körön belül, Ricciardo és Piastri pedig körhátrányban voltak versenyben.

A sorrend egészen az utolsó előtti körig nem változott már, ekkor azonban Perez megelőzte Alonsót és feljött a mexikói a harmadik helyre. Itt azonban még nem volt vége a dolognak: az utolsó körben Alonso visszatámadt – sikerrel! 2005 és 2006 legjobbja így is épphogy elérte a harmadik helyet, a végén kis híján célfotó (53 ezredmásodperc) döntött kettejük között. Eközben Verstappen és Norris vígan beértek az első két helyen.

LAP 70/71 Perez finally gets past Alonso 👏 But this isn’t over yet! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Se16PNu5jF — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

LAP 71/71 What a finish! Alonso fights back to retake P3 – incredible racing! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/MEINN1MgRx — Formula 1 (@F1) November 5, 2023

A bajnokság állása:

Verstappen – 524 p – VILÁGBAJNOK

Perez – 258 p

Hamilton – 226 p

Alonso – 198 p

Norris – 195 p

Sainz – 192 p

Red Bull – 782 p – VILÁGBAJNOK

Mercedes – 382 p

Ferrari – 362 p

McLaren – 282 p

Aston Martin – 261 p

Alpine – 108 p

A világbajnokság két hét múlva a Las Vegas-i Nagydíjjal folytatódik.