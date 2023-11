2021-es bevezetése óta minden szezonban hozzányúltak az F1 sprintjeihez kisebb-nagyobb mértékben, és úgy néz ki, ezt 2024-re fordulva sem fogjuk megúszni. A bevezetése óta megosztó formátumon ezúttal az átláthatóság jegyében kívánnak változtatni, erről pedig az F1-es csapatok már egyeztettek is a sportággal.

A jelenlegi rendszer egyik visszás pontjának az tekintik sokan, hogy a vasárnapi nagydíj időmérője pénteken zajlik, nem a megszokott szombati napon, olyankor ugyanis a sprint-szétlövés és maga a sprint zajlik. Az első számú terv az, hogy megvariálják a menetrendet:

péntek késő délután lenne a sprintkvalifikáció, szombat délelőtt a sprint, szombat délután pedig szokásos időpontban a vasárnapi nagydíj időmérője.„A sprinteket egyetlen okkal vezették be: a rajongók miatt. Technikai szempontból nézve csak fejfájást okoz. Az autók egyetlen szabadedzés után parc fermébe mennek, így ez nehéz” – fogalmazott Tom McCullogh, az Aston Martin teljesítménymérnöke. „Apám, aki követi és eléggé érti is a Forma-1-et, néha szól, hogy emlékeztessem, mikor van pénteken az időmérő a főversenyre. Ha valakinek ilyen szinten is kérdései vannak, akkor a rajongók összezavarodnak. Feladatunk, hogy egyszerűbb, jobb, érthetőbb formátumot rakjunk össze, a két verseny izgalmával” – fogalmazott.

Arról, hogy a tervezetből mikor lesz hivatalosan bejelentett változás, még nincs információ.