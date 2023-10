Idén hat sprinthétvégét tartanak a Forma-1-ben, ezek közül az e hétvégi Amerikai Nagydíj már az ötödik. Az austini versenypályán most először rendezik a nem megszokott lebonyolítás szerint az eseményeket, melyet a Forma-1 közleményei szerint az emberek imádnak, céljuk vele pedig az, hogy a szombatokat is izgalmasabbá tegyék.

Úgy látszik azonban, hogy az amerikaiakat mégsem sikerült annyira meggyőzni, legalábbis Bobby Epstein, a futam promótere ezt állítja. “Nem segített. Ez meglepetés” – utalt a jegyeladásokra, melyek ugyanazon a szinten maradtak, mint a korábbi szombati napokon.

Azzal kapcsolatban Epstein még nincs meggyőződve, hogy a sprintversenyt hova érdemes helyezni. “Ez egy olyan dolog, amit a rajongók vagy magukévá tesznek, vagy ellentmondásossá válik. Vannak, akik ennek hívei és szószólói, míg mások azt mondják, hogy jobban szeretnek úgy mindent, ahogy volt. Ez még mindig egy kísérlet ezen a ponton.”

Épp ezek miatt nem is meri kijelenteni, hogy a sprint rossz vagy jó hatással bír-e, egyelőre csak azt állítja az amerikai, hogy nem látszik a hatása. Benne van a pakliban az is, hogy a sprint esetleges fellendítő hatását Max Verstappen és a Red Bull dominanciája szinte teljesen eltünteti. “Egyedül akkor mondhatjuk ezt el, ha azt látjuk, hogy a vasárnap is olyan erős lesz, mint tavaly. Ez talán megválaszolja ezt a kérdést” – fogalmazott Epstein.