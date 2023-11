A szabadedzéshez hasonlóan szeles, felhős, meleg időben – 30 Celsius-fokos levegő-, 42 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2023-as idény 20. fordulója, a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj rajtsorrendjét meghatározó időmérő edzés a José Carlos Pace pályán. (A szombat az év utolsó sprintjéé annak kvalifikációjával, majd magával a rövid futammal.)

A program szerint ottani idő szerint 15 órakor kezdődött volna a körözés, ám a pálya takarítása miatt 15 percet halasztottak, a későbbi indulás az eső érkezésének esélyét is növelte.

🌦️ 60% chance of rain for this session #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/E1BDTVFv3b

A Q1 kezdetén a mclarenes Oscar Piastri gurult ki elsőként, de mások is ott álltak a sorban, láthatóan tartottak az esőtől, igyekeztek minél előbb biztonsági mért kört futni. Minden autóra a piros, azaz lágy keverékű Pirelli került.

Az ausztrál újonc 1:11,494-gyel nyitott, de többen is eléje léptek, Max Verstappen, valamint saját csapattársa, Lando Norris is gyorsabb volt. A szabadedzésen az első két helyen záró ferrarisok elsőre csak a 9-10. időt hozták, egy perccel később pedig már – Sergio Perezzel együtt – a kiesőzónába csúsztak. Lewis Hamilton első nekifutására Norris mögé, Verstappen elé sorolt be.

A mától érvényes direktívának megfelelően a mercedeses Goerge Russell a bokszutca kijáratánál haladt lassan, hogy teret nyerjen, az alpine-os Pierre Gasly majdnem rá is futott.

Gasly is not happy about having to take to the grass here 👀

Russell's in his way… stewards are investigating 🔍#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LmZJvM8JBT

— Formula 1 (@F1) November 3, 2023