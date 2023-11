Szeles, túlnyomóan felhős, de meleg időben – 30 Celsius-fokos levegő-, 43 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2023-as Forma-1-es idény 20. fordulója, a Sao Pauló-i Nagydíj első és egyetlen szabadedzése az interlagosi José Carlos Pace pályán.

Sprinthétvége lévén ottani idő szerint késő délután már a vasárnapi nagydíj időmérője következett, a csapatok-pilóták nem húzták az időt, igyekeztek maradéktalanul kihasználni a 60 percet. Az első körökre gyakorlatilag mindenki a fehér jelzésű, kemény keverékű Pirelliken hajtott ki.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 The 2023 Sao Paulo Grand Prix weekend is GOOOO! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/f9TvsOq791 — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Max Verstappen – természetesen – az élen nyitott, csapattársa, Sergio Perez is egy másodpercet kapott tőle az első mért körök után. A holland első etapján az ülése mozgására panaszkodott a rádión, de mérnökével egyetértettek abban, hogy ezért nem kell megszakítania a körözést.

Bár a következő percekben többen is közelebb férkőztek hozzá, a világbajnok egy újabb gyors körrel megint egy másodperc fölé vitte az előnyét – ekkor a ferraris Charles Leclerc-rel szemben. A tapadás láthatóan folyamatosan javult.

10 perc után Verstappen 1:33,138-cal volt első, mögötte 25 ezred hátrányban csapattársa, Perez, majd Lewis Hamilton következett bő háromtizedes lemaradással.

20 perc elteltével az Aston Martin a bokszba hívta Fernando Alonsót, a szenzorokon hátsó defektet észleltek nála.

stop the count! P1 for Yuki, he is absolutely flying 🚀#BrazilGP pic.twitter.com/iPaZG11cFE — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 3, 2023

Néhány perccel később előkerültek az első közepes gumik, az alphatauris Cunoda Juki az élre is ugrott a sárga abroncsokon. A japán nem sokáig „uralkodott”, a tavalyi interlagosi győztes, George Russell majdnem egy másodpercet javítva előzte meg.

Míg félidőnél számosan még a keményeken köröztek, a haasos Kevin Magnussen autójára már felkerültek a lágyak. A dán azokon a 3. helyre ugrott fel Russell és Alonso mögé.

Érdekes incidens történt a másik Haasszal, Nico Hülkenberg elbambult, ráhúzta a kormányt a mögötte érkező Lando Norris McLarenjére az utolsó kanyarban. Kerék ért kerékhez, de nem történt nagyobb baj.

Contact between Hulkenberg and Norris💥 Stewards might want a word after the session 🗣️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/r7bxu0r7g5 — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Egy ideig kizárólag a haasosok mentek köröket a lágyakon, bő negyedórával a vége előtt a Williamsekre is felkerültek a pirosak. Összességében még a kemények uralták a táblát, az említetteken túl Russellnek, az astonos Strollnak és az Alfa Romeo párosának volt még közepeses köre.

A williamses Logan Sargeant furcsa problémával küszködött: jobb elsője nem ért le az aszfaltra:

Four wheels good… three wheels tricky 😮 Logan Sargeant is doing the best he can out there!#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/0yGj26ClvJ — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Az utolsó tizenegy-két percben aztán többen is megkezdték az időmérős szimulációkat, közben a nap is előbújt itt-ott, az aszfalt 46 fokosra melegedett.

Míg többeknél – például a ferrarisoknál – felkerültek a lágyak, de legalábbis a közepes keverék, a Red Bullok az utolsó percekig kizárólag a keményeken futottak, érdekes megközelítés, hiszen az edzést követően már él a parc fermé, nem lehet változtatni a beállításokon.

And that's a wrap 🏁 FP1 TOP 10

Sainz

Leclerc

Russell

Hulkenberg

Albon

Stroll

Gasly

Zhou

Sargeant

Magnussen #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/jGsuBma5RV — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

A lágyakon a Ferrari-pilóták álltak az élre, Carlos Sainz és Charles Leclerc végzett George Russell előtt. A Red Bull-osok a 16. és 18. helyen zártak, a mclarenesek az utolsók lettek, ugyanis nem fejezték be lágy gumis köreiket, a bokszba hajtottak.

A Sao Pauló-i Nagydíj időmérője magyar idő szerint 19 órakor kezdődik.