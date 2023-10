A múlt hétvégi Forma-1-es Amerikai Nagydíj végeredménye a dobogós ceremónia után változott, a versenyfelügyelők utólag kizárták a 2. helyen végző mercedeses Lewis Hamiltont, valamint a hatodikként záró ferraris Charles Leclerc-t, mert autójukon a megengedettnél jobban elkopott a padlón található kopólemez.

Szintén vizsgálták a győztes Max Verstappen, valamint az eredetileg 3. Lando Norris autóját, de a Red Bullt és a McLarent rendben találták.

A most következő Mexikóvárosi Nagydíj csütörtöki sajtónapján számos pilótát megkérdeztek a történtekről.

„Az egész a hétvége formátuma miatt volt, szerintem egy normál hétvégén senki sem ment volna túl alacsony hasmagassággal. Szerintem ki kéne dobni az egész sprintet, aztán mindenki normálisan beállíthatná az autót. Ilyesmi csak sprintes hétvégén fordulhat elő, amikor csak kapkodunk a szabadedzés és az időmérő között, aztán csak reménykedhetünk, hogy rendben leszünk a beállításokkal” – utalt arra Max Verstappen, hogy Austinban mindössze egyórányi gyakorlás alatt kellett behangolni az autókat a teljes hétvégére.

„Mi egy kicsit túl konzervatívak voltunk, de nyilván az is jobb, mint a kizárás” – tette hozzá a világbajnok.

Miután a vizsgált négy autóból kettő szabálytalannak bizonyult, széles körben felvetődött a kérdés, miért nem néztek meg továbbiakat is az FIA szakemberei.

„Ha minden autót megvizsgálnának, keddre lenne versenyeredmény. A gond az, hogy lehetetlen mindet megnézni” – védte meg az FIA-t Verstappen. „Az alapelgondolás az, hogy senki nem indul szabálytalan autóval. Aztán vannak ezek a szúrópróbaszerű vizsgálatok, néha az első négyet, máskor a mezőny közepéből vagy a végéből vesznek ki autókat. De nem lehet minden autó minden alkatrészét ellenőrizni, ahhoz kellene további 100 ember.”

A holland ugyanakkor megjegyezte, hogy megbukott autóknál a csapattársét is illene megnézni: „Viszont azt gondolom, hogy amikor valamelyik csapat egyik autója szabálytalannak bizonyul, a másikat is vizsgálni kellene, hiszen általában nagyon hasonló beállításokkal megyünk, így viszont a másik még előrébb is léphet.”

Hamilton Mexikóvárosban azt mondta, sokakat kizárhattak volna még, ha több autót ellenőriznek:

„Most először volt sprinthétvége Austinban. Négy autót néztek meg, 50%-ot kizártak. Sokkal több autó volt szabálytalan. A kopólemezzel nem szerzünk előnyt. Sima pályán persze mindenki igyekszik a lehető legalacsonyabbra vinni a hasmagasságot. De itt csak arról volt szó, hogy egyes autók kevésbé kezelik jól a huplikat, az elmúlt két-három évben a mi autónk is elég merev. El is bukott, szóval ezen változtatnunk kell.”

„Ugyanakkor több forrásból is hallottam, hogy sok más autónál is szabálytalan volt a kopólemez, de mivel nem vizsgálták őket, megúszták” – jelentette ki a hétszeres világbajnok.

A kizárt Leclerc azzal kezdte, hogy nem kérdés, hogy a csapat hibázott a beállításokkal, de ő is azt gyanítja, hogy nem pusztán nála és Hamiltonnál találhattak volna szabálytalanságot:

„Az FIA nem ellenőrizhet minden autót, az borzasztó sokáig tartana. Másrészt viszont meggyőződésem, hogy egy ilyen hétvége után bőven lettek volna még meglepetések, ha az összes autót átnézik.”

„Mi meg így jártunk, szabálytalanok voltunk, megfizettünk érte. A rendszer így működik hosszú évek óta, csak két-három autót ellenőriznek, szóval nem arról van szó, hogy most változtattak és azért buktunk meg. A mi felelősségünk, hogy ez ne történhessen meg újra” – tette hozzá a monacói.

A mclarenes Lando Norris egyetértett Verstappennel abban, hogy legalább a szabálytalannak talált autók párjait (George Russellét és Carlos Sainzét) meg kellett volna nézni:

„Igen, azokat ellenőrizni kellett volna. De inkább nem mondok semmit, mert később visszaüthet. De az valószínűtlen, hogy egy csapat két autója nagyon eltérő legyen, szóval ha az egyik szabálytalan, nagy az esély, hogy a másik is az.”

A kettős kizárással csapattársával, Logan Sargeanttel együtt a pontszerző helyekre lépő williamses Alex Albon is leszögezte, hogy minden egyes autót lehetetlen lenne átvizsgálni, de a gyanús eseteknél a csapattársakét nem lenne szabad kihagyni: „Ha egy csapat egyik autója szabálytalan, akkor igen valószínű, hogy a másik is az lesz. Nem tudom, meddig tartana további pár autót is ellenőrizni, de szerintem nem lenne akkora nehézség. Persze nem vagyok műszaki ellenőr.”