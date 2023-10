A Forma-1 első vándorkiállítása Madridban mutatkozott be tavasszal, hat fő témát követve mutatták be a sorozatot a közönségnek. Kiderült, hogy a következő állomás a magyar rajongók számára is könnyedén elérhető lesz: február 2-án Bécsben nyílik meg a különleges tárlat.

A hat kiállítótermet a METAStadt területén rendezik be, eddig nem publikált fotók mellett látható lesz Romain Grosjean 2020-ban kiégett Haasának roncsa is.

The Formula 1 Exhibition is heading to Vienna 🙌



Opening 2nd February 2024 at the METAStadt .



🎟 Pre-sale tickets on sale 23rd October, 10am CET.



Sign-up NOW 👉 https://t.co/s9ndy8qVFI #F1Exhibition #F1 #Formula1 @F1 pic.twitter.com/pIxxKEmDPX