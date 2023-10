Nyár eleje óta tartó szárnyalásának köszönhetően a McLaren nemcsak az élmezőnyben stabilizálta a helyzetét, de valós veszélyt jelent a konstruktőri bajnokság negyedik helyére, valamint az azt (egyelőre) őrző Aston Martinra. Az elmúlt időszakban a wokingi istálló 137 pontot faragott a lemaradásából, így a hátralévő hat hétvégén már csak 49 egységet kell ledolgoznia.

Az, hogy egyre szorosabbá válik a verseny az Aston Martin és a McLaren között, szóba került a Forma-1-es Katari Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján is, melyen Fernando Alonso igyekezett kizárni az év vége előtti helycsere eshetőségét. Habár a spanyol elismerte, hogy már az augusztusi szünet előtt is produkált erős hétvégét a McLaren, a négyhetes kihagyást követő első, holland hétvégén küzdött, miközben ő dobogóra állt. „Jó, ha túlságosan magabiztosak, meglátjuk majd, sikerül-e legyőznünk őket. Imádjuk ezt a harci beszédet” – jelentette ki lelkendezve Alonso.

A kétszeres világbajnok kijelentéseiről aztán megkérdezték Lando Norrist is, aki nem maradt adós a válasszal. „Azt mondja, hogy túlságosan magabiztosak vagyunk? Hány ponttal is szereztünk többet az előző hétvégén? Elég sokat, azt hiszem, húsznál is többel. Hacsak nem felejtett el számolni, de szerintem biztosan nem…” – igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba. „Fernando az Fernando. Mindig mond dolgokat, és nagyon jó abban, hogy magát mindig nagyon jónak láttassa, másokat pedig nagyon rossznak.”

Norris hozzátette, a McLarenre, de különösen rá egyáltalán nem jellemző a túlzott magabiztosság, a hátralévő hat versenynek pedig 49 pontos hátrányból ugyan, de két jól teljesítő autóval vágnak neki, miközben az Aston Martin két autóval már a Q3-ig is nehezen jut el az időmérőkön.

„Azt mondanám, ostobaság lenne a részéről, ha ennek az ellenkezőjét gondolná. Okos srác, semmi esetre sem buta. Biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk csinálni, mert ha több második és harmadik helyet szerezünk, nyilvánvalóan lehetséges” – latolgatta a McLaren esélyeit a fiatal brit.

Miközben Lance Stroll Katarban újfent maga alatt vágta a fát, a kanadai harmatos teljesítmény mellett leginkább egyautós csapatként viaskodó Aston Martin kilátásait illetően Alonso egy későbbi nyilatkozatában elismerte, hogy Norris számításai valóban helyesek, noha a pályaelhagyások miatti körelvételek miatt a spanyol lényegesen jobb helyzetből várhatja majd a vasárnapi versenyt.

„Megvan a lendületük, mindkét autójukkal sok pontot szereznek, és nagyon erősek. Meg fognak előzni minket, amit el kell fogadnunk, és azt kell mondanunk nekik, jó munkát végeztek” – dicsérte meg korábbi csapatát Alonso. „De még mi vagyunk előrébb, és a hátralévő versenyeken próbálunk majd védekezni.”