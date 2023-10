Lassan már semmi meglepő nincs abban, hogy Lance Stroll rendre elmarad Fernando Alonso teljesítményétől az Aston Martinnál. Mindennek aligha lesz következménye, ugyanis apja, Lawrence Stroll annak az istállónak a tulajdonosa, ahol a kanadai vezet, és valószínűleg addig fogja elvenni mások elől a helyet a Forma-1-ben, amíg rá nem un erre az olcsónak nem nevezhető szórakozásra.

Stroll azonban a Katari Nagydíj időmérőjén minden tekintetben alulmúlta magát. A Q1-ben több mint egy másodperccel volt lassabb Alonsónál, ezért búcsúznia kellett az első szakaszban. 17. rajthelyét némi kormánydobálással…

… és lökdösődéssel sikerült megünnepelnie, legalábbis nagyon ez látszott a tévéfelvételeken, miután visszatért a garázsba. A pilótával szembeszálló személyi edző, Henry Howe mindezt azzal érdemelte ki, hogy figyelmeztette Strollt, még el kell mennie a kötelező mérlegelésre.

In a normal work place and this is a sackable move.

Stroll is 24 years old, he’s not a kid. He knows better. When you lay hands on staff members in anger then it should be game over. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/EQQ9yXbSzT

— Laura Leslie (@LauraLeslieF1) October 6, 2023