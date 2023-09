Egy hete még csak pletykaszinten felmerült, hogy Mick Schumacher új állást kaphat: az Alpine érdeklődik a szolgálatai iránt, akik szívesen elvinnék a Haas-nál két évet eltöltő, jelenleg a Mercedes tartalékosaként kispadozó németet a WEC-programjukba. Mint kiderült, a hírek igazak, a tényt pedig egyenesen Bruno Famin, a jelenlegi Alpine-főnök erősítette meg.

“Igaz, hogy beszélünk Mick-kel arról a lehetőségről, hogy az endurance-programunkban versenyezzen az Alpine 424-gyel” – fogalmazott a csapatfőnök. “Remek lehetőség lenne ez mindkét félnek, de jelenleg csak beszélgetések zajlanak. Reméljük, hamarosan le tudunk szervezni egy tesztet.”

Schumachernek ehhez leginkább csak a Mercedes engedélye szükséges. A németnél épp emiatt fel is merült, hogy az utolsó F1-es reménye is elszállhat azzal, ha igent mond az Alpine-nak, egy rivális márkának. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azonban korábban kijelentette, részükről ilyen akadályok nincsenek.

A 24 éves versenyző – amennyiben összejön neki az endurance-os váltás – nagyjából összerakja azt az utat, amit apja, Michael Schumacher is megjárt. A hétszeres világbajnok először a Mercedes színeiben indult hosszútávú versenyeken, majd jött neki a Forma-1. Itt már két csapat, a Mercedes és a Ferrari is közös kapcsolódási pontot jelent a két versenyző karrierjében, még ha eltérő szinteken is kaptak szerepet.