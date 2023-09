Felhős, de száraz időben, 28 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a 2023-as F1-es szezon 16. versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj az első szabadedzéssel az 5807 méter hosszú, 18 kanyarból álló, egyedülálló módon önmagát keresztező szuzukai versenypályán.

A magyar szempontból a hajnali időpont miatt kissé álmoskás első gyakorlás a pálya tanulása és a beállítások keresése mellett a gumitesztről is szólt: a Pirelli ugyanis két extra szett abroncsot is vitt Japánba, a korábban sokat kritizált C2-es (Szuzukában ez a közepes guminak felel meg) keverékből készítettek egy új változatot. A tesztgumik jelöletlenek voltak és mindenkinek ki kellett őket próbálni.

Valószínűleg ennek is volt köszönhető, hogy már az első percekben megtelt a pálya autókkal. Hamar dolgozni kezdett a Szingapúrban gyengélkedő Red Bull is, akik ezen a hétvégén potenciálisan ünnepelhetnek majd.

A Red Bull konstruktőri bajnok lehet Japánban, ha legalább egy ponttal többet szerez, mint a Mercedes

legfeljebb 23 ponttal szerez kevesebbet, mint a Ferrari

Az erre a hétvégére csapatfőnökük, Toto Wolff nélkül érkező Mercedes Lewis Hamilton révén egy új kameraképet villantott a közvetítésben: az autóra egy giroszkópos kamera került, mely azt hivatott mutatni, hogy a pálya egyes kanyarjai mennyire dőlnek. Képe kezdetben nem mindig volt megbízható, sokszor félrevezetően, túlozva mutatta a kanyarok dőlésszögeit.

Az autókra félidő után szép sorban felkerültek a lágy gumik, melyekkel ezen a kifejezetten kanyargós pályán jelentősen lehet javítani a köridőkön. Már ekkor kikristályosodott, hogy a Red Bull problémái eltűntek, nem a szárnymerevséget érintő technikai direktíva nem lassította vissza őket Szingapúrban.

20 perccel az edzés leintése előtt Liam Lawson (AlphaTauri) esőcseppeket jelentett sisakjának plexijén. Jelenléte valóban érzékelhető volt, de összefüggő vízfelület nem alakult ki az aszfalton leintésig: aki szeretett volna, még az utolsó percekben is tudott javítani.

Max Verstappen már korábban futott egy olyan kört, ami a szabadedzés megnyeréséhez elegendő volt, a Red Bull hollandja 6 tizedmásodperccel előzte a szingapúri győztest, Carlos Sainzot. A Ferrari spanyolját a mclarenes Lando Norris, illetve a csapattárs Charles Leclerc követte, utóbbi három tizedmásodperces lemaradással. A monacói a bokszba visszafelé menet megjárta a kavicságyat, de simán kikecmergett onnan. Verstappenhez képest egy másodpercen belül volt még a hazai pilóta, Cunoda Juki az AlphaTaurival, a többiek lemaradása már meghaladta ezt.

A legjobb tíz vegyes képet mutatott, de ezt részben a különböző programok is magyarázták. A két Mercedes-pilóta nem is rakatta fel a lágy gumikat, így a legjobb tízbe be sem kerültek. Ott volt azonban mindkét Aston Martin, a másik McLarennel Oscar Piastri, Alexander Albon (Williams) és Lawson is.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint péntek reggel 8 órától.