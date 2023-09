A Red Bull Racing a 2023-as idényben eddig megtartott 14 nagydíj mindegyikét megnyerte, az új aerodinamikai szabálycsomag 2022. eleji életbelépése óta pedig 31/36 az arány.

Az energiaitalos csapat fölénye óriási, ami árthat a Forma-1 nézettségének, abból fakadóan pedig a bevételeinek is, nem beszélve arról, mennyire demoralizáló ez a többi rivális számára. A múlt hétvégi Olasz Nagydíj szokásos csapatfőnöki sajtótájékoztatóján megkérdezték a mercedeses Toto Wolffot, vajon nem kellene-e szabályváltoztatásokkal kiegyenlíteni az erőviszonyokat.

„Úgy gondolom, több okból buktuk el a 2021-es egyéni bajnoki címet. Az egyik a szezonzáró futam volt” – utalt a botrányos, a versenyirányítás kapkodó döntései miatt sportszerűtlenre sikerült abu-dzabi hajrára.

„De azért sem mi nyertük, mert olyan szabályokat hoztak, amelyek célja az előnyünk visszavágása volt. A 2020-as szuperdomináns év volt számunkra, szerintem az volt a legjobb autónk. Sőt, az volt a legjobb versenyautónk. De aztán az idény vége felé változtattak a szabályokon, megvágták a padlólemezt.”

„Ez azért volt, hogy megállítsanak minket, és a 2021-es eredményeken látható is, hogy nem voltunk olyan versenyképesek, mint a Red Bull. Silverstone-ra aztán sikerült jobban kiaknáznunk az autó potenciálját, visszatértünk a bajnoki küzdelembe, de az is biztos, hogy annak idején a szabályokat azért hozták, hogy megváltoztassák az erőviszonyokat” – magyarázta az osztrák.

„Csapatfőnökként én nem szeretnék beállni a kórusba, mint ahogy korábban szokás volt, amikor le akarták törni egy-egy csapat dominanciáját. Ha egy csapat úgy dominál, mint mostanában a Red Bull Maxszal, le a kalappal! A Forma-1 meritokrácia, amíg valaki mind a műszaki, mind a sport-, mind a pénzügyi szabályoknak megfelel, csak gratulálhatunk nekik.”

„Az rajtunk múlik, hogy felzárkózzunk. És ha sokáig tart, hát sokáig tart. Emlékszem, hogy mennyien panaszkodtak, amikor mi voltunk az élen. De a szórakozás csak a sport után következik, nem fordítva. Nem csinálhatunk előre megírt forgatókönyves pankrációt. Nem kell az előre megírt tartalom” – szögezte le.

Ugyanazon a sajtótájékoztatón a Ferrari főnöke, Frederic Vasseur, valamint a McLaren-főnök Andrea Stella is egyetértett abban, hogy nem szeretnének külső segítséget a felzárkózáshoz, saját erőből akarják beérni a Red Bullt.

A domináló csapat főnöke, Christian Horner úgy reagált, hogy 2026-ban így is, úgy is új (motor)szabályok jönnek, ráadásul szerinte addig is közelebb érnek majd a riválisok.

„A szabályok most elég stabilak. Három szabályrendszer van: a műszaki, a sport és a pénzügyi. Az előbbi kettő nagyjából rendben van, az utóbbi terén időnként még van egy kis helyezkedés. De úgy gondolom, hogy két évig még ezek a szabályok lesznek, és meggyőződésem, hogy az ellenfeleink fel fognak zárkózni – nézzük csak meg, mekkorát ugrott nemrég a McLaren! Már idén is van konvergencia.”

„Én nem tudok semmilyen drákói, komoly szabályváltozás érkezéséről. Majd jön az 2026-ban, akkor mindenki a nulláról indul. Annak ellenére, hogy sokat nyertünk idén, szerintem a futamok, beleértve a legutóbbit is, egész szórakoztatók voltak.”