Szórványosan felhős, kellemesen meleg – 25 Celsius-fokos levegő-, 37 fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött a 2023-as Forma-1-es világbajnokság utolsó európai fordulója, az Olasz Nagydíj első szabadedzése Monzában.

This is too cute 🥹 @Charles_Leclerc gives the Tifosi a big wave as he heads out on track for practice 🥰 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WVuu0bkghi

A gyakorlás elején a többség a kemény és közepes keverékkel gurult ki a pályára, például az idei Le Mans-i 24 óráson aratott győzelme előtt különleges festéssel tisztelgő Ferrarik is. Szintén alkalmi, olasz trikolóros fényezés került az Alfa Romeóra a hazai hétvégére, melynek autói rögtön műszaki hibával indítottak, Valtteri Bottas a garázs kijáratáig jutott csak.

Zhou reports a problem with the car and is collected by his mechanics and wheeled back down the pit lane! 😫

Valtteri Bottas is having problems too! 😬#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/DHs2hPpY9o

