Lance Stroll még 2017-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Williamsnél, ahová a milliárdos apuka szponzori támogatásának, a saját zsebből fizetett, a közelmúltban példátlannak tekinthető privát tesztelési programnak köszönhetően került a kanadai versenyző.

Stroll 2021-re az apja által az előző évben megvásárolt Racing Pointhoz, pontosabban a ’21-es idényre már a milliárdos által szintén megvett brit luxussportkocsi-gyártó Aston Martin után átkeresztelt csapathoz került, ahol azóta is vezet.

A most 25 éves versenyző az évek során ugyan villant egyszer-kétszer, de alapvetően egyszerűen kompetens „mesterember”, és amíg ez a Sebastian Vettel mellett a gyenge autóval eltöltött két idényben nem volt túl feltűnő – mit számít, hogy az egyik autó a 12., a másik a 15.? –, idén, Fernando Alonso mellett már látványos a kiemelkedő tehetség hiánya. A 42 éves spanyol 13 forduló alatt egyebek mellett hét dobogós helyezéssel 168 pontot gyűjtve a 3. a világbajnokságban, Stroll összesen nyolc pontszerzéssel, 47 egységgel csak a 9.

Az F1 eredményorientált logikáját alkalmazva a kanadainak nem lenne helye a sportágban, a nyári szünetben már az is felröppent, hogy az év végén kiszáll, hogy profi teniszkarrierre váltson – ezt Hollandiában határozottan cáfolta –, ahogy a napokban arról is lehetett hallani, hogy a Williamsnél remeklő Alex Albon kaphatná az ülését.

A pletykákra a hétvégi Olasz Nagydíj előtt az Aston Martin is reagálni kényszerült, a csapatfőnök, Mike Krack Monzában így felelt arra az újságírói kérdésre, hogy vajon a gyenge teljesítmény ellenére édesapja miatt kirúghatatlan-e a kanadai versenyző:

„Nem is téma ez számunkra, jövőre is megleszünk az idei versenyzőinkkel. A teljesítményükben nincs akkora különbség, mint amilyet a pontok mutatnak. Csapatként mindkét versenyző, valamint a csapat szempontjából is folyamatosan elemezzük az idényt, és úgy tűnik, a garázs azon felén jobb munkát kéne végeznünk. Megbízhatósági problémáink is voltak, melyek mindig azt az autót sújtották, ezen a téren is sokkal jobban kellene teljesítenünk.”

Stroll tehát „megnyugodhat”, úgy fest, tényleg kirúghatatlan.