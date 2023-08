A korábbi technikai főnök Mattia Binottót 2019-ben, Maurizio Arrivabene távozása után tették meg a Ferrari csapatfőnökének, ám a svájci-olasz szakember is viszonylag gyorsan, három év után megbukott, 2022 végén távoznia kellett az olasz csapattól.

Binottót azóta hírbe hozták már az Audi 2026-ra készülő Forma-1-es projektjével – de állítólag egészen kiábrándítónak látta azt –, valamint az évek óta egy helyben toporgó Alpine-nal is. A spekulációk az elmúlt pár hétben felerősödtek, miután a Renault alá tartozó francia márkánál kész vérengzést hajtottak végre – távozott a vezérigazgató Laurent Rossi, az F1-es csapatfőnök Otmar Szafnauer, a sportigazgató Alan Permane és a technikai igazgató Pat Fry –, most pedig arról hallani, hogy el is fogadhatta az ajánlatot.

A francia F1i.fr értesülése szerint az Alpine-nak sikerült megegyeznie Binottóval, aki a nyári szünet maradékában megismerkedhet a csapattal, hogy aztán akár az augusztus végi Holland Nagydíjon, esetleg szeptember elején, Monzában már fel is tűnjön a paddockban/boszkutcában.

Binotto egyébként nemrégiben a Pirelli zárt gumitesztjén is felbukkant, ami tovább erősíti az F1-es visszatérést illető pletykát.