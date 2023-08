A Forma-1-ben 2026-ban jön a következő nagy szabályváltozási csomag, az új erőforrások bevezetésekor pedig az Audi is gyári csapattal lép majd be a mezőnybe.

A Sauber fokozatos felvásárlásával meglesz a versenycsapat, ám az erőforrást saját maguk fejlesztik, ez a munka már jó ideje zajlik is a neuburgi központjukban. A fejlesztőcsapathoz most egy magyar mérnök, Szegletes Dávid is csatlakozik, adta hírül büszkén alma matere, a Széchenyi István Egyetem.

A tavaly végzett Szegletes járműmérnökként tanult Győrött, és tanulmányai alatt belekóstolt a versenyzés világába, valamint kapcsolatba került az Audi Hungariával is.

„Nagykanizsáról érkeztem a Széchenyi egyetemre, amely már gimnazistaként megtetszett. Emellett olyan várost kerestem, amely magas szintű ipari környezettel rendelkezik és élhető, nem zsúfolt, mint Budapest. Az Audi közelsége szintén vonzó volt Győrben. A járműmérnök alapképzést magyar, a mesterképzést angol nyelven végeztem el” – idézte fel a fiatal mérnök, aki kihasználta azt is, hogy az intézményben a világelithez tartozó hallgatói csapatok működnek.

„Már másodévesen csatlakoztam a Formula Student-sorozatban motorfejlesztéssel foglalkozó SZEngine Teamhez, ahol megismerkedtem többek között a motorok fékpadi applikációjával, szerelésével, a motorvezérlő programozásával. Az ott töltött évek jól kiegészítették tanulmányaimat. A teljes folyamatban részt vehettem: alkatrészt terveztem, a gyártási eljárást is én választottam ki, majd a kész alkatrésszel is foglalkoznom kellett. Ráadásul mindez tétre ment, hiszen a cél a minél jobb eredmény elérése volt. Versenyekre is utaztam a csapattal, ahol rendkívül gyorsan kellett reagálni a felmerülő rengeteg kihívásra. Ebből ugyancsak rengeteget tanultam” – folytatta.

Szegletes Dávid már hallgatóként szoros kapcsolatba került a győri Audi Hungariával. Előbb a villamoshajtás-fejlesztésen volt gyakornok, majd a vállalat főállású fejlesztőmérnöke lett, már mesterképzése alatt.

„A cégen belül nyitott pozíciókat hirdettek meg a Forma-1-es projekthez tavaly, amit »egyszer van ilyen az életben« lehetőségnek tartottam. Óriási örömömre felvettek, amiben szerepet játszott a SZEngine-nél végzett tevékenységem, illetve hogy alap- és mesterképzési diplomamunkámat is a csapatnál írtam. Az előbbi egy rajtprogram-applikálással kapcsolatos program volt, az utóbbinál pedig egy váltókoncepciót hoztam létre az aktuális SZEngine- motorkoncepcióhoz” – részletezte.

Szegletes januárban kezdett dolgozni Neuburgban fejlesztőmérnökként.

„Hajtáslánckomponens-konstruktőrként főleg a kapcsolási mechanizmusokkal foglalkozom. Nagyon élvezem, épp olyan pörgős ez a világ, mint a Formula Student-é. Pluszmotivációt jelent, hogy itt található az Audi Sport Racing is, rengeteg kupa van kiállítva, az épület oldalára versenypályákat festették fel, a mellettünk lévő tesztpályán pedig időnként versenyautók is feltűnnek” – mondta.

A mérnök már azt is eldöntötte, ha lesz rá lehetősége, versenymérnökként is kipróbálná magát, és szívesen utazna nagydíjról nagydíjra a száguldó cirkusszal. Akár így lesz, akár nem, bízik abban, hogy az Audi a győzelmekért küzdhet majd a Forma-1-ben.