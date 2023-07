Nagy bejelentéssel indult a Forma-1-es Belga Nagydíj hétvégéje az Alpine-nál: fontos emberek talpára kötöttek útilaput, elköszöntek Otmar Szafnauer csapatfőnöktől, Pat Fry technikai igazgatótól és Alan Permane sportigazgatótól is. A középső szakemberre hamar le is csapott a Williams, és bokszutcai pletykák szerint Permane-nak is lesz munkája 3,5 évtized F1-es tapasztalattal a háta mögött.

A legbizonytalanabbnak tehát Szafnauer helyzete tűnt, azonban Belgiumban inkább a jövő kihívásaira tekintett már előre, mintsem a múltat temette. “A rossz hír az, hogy egy ideig nem csinálhatom ezt tovább” – utalt egy éves kötelező szabadságára a romániai születésű exfőnök. “De nem gondolom, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor egymással beszélünk” – tette hozzá a riportereknek.

Szafnauer és az Alpine közötti fő ellentétet a sikerek érkezésének ideje jelentette. A felső vezetés gyorsabb sikereket akart, miközben a szakember szerint évekbe is telhet, hogy látszódjon munkájának gyümölcse. “Remek embereket igazoltam más csapatoktól, de még mindig jelenlegi szerződésüket töltik 2024-2025-ig. Nem lehet a fejlesztéseket sürgetni, ha az emberek még nincsenek itt. Mindig azt mondom, hogy nem ejthetsz teherbe kilenc nőt, bízva abban, hogy egy hónap múlva gyereked születik” – fogalmazott.

A spái futam leintése után Szafnauer a német Sky-nak elárulta, hogy már megvan, hol fog legközelebb dolgozni a Forma-1-ben. Azt még nem mondhatta el, hová tart, de kiemelte, hogy új csapatánál megváltoztathat majd olyan dolgokat, melyeket az Alpine-nal is véghez vitt volna. Az nem derült tehát ki, hova tart, az viszont beszédes volt, hogy a tévések után az Aston Martin motorhome-jában látták hosszú ideig az exfőnököt – lehet, hogy csak korábbi munkahelyének néhány dolgozójától köszönt el a hosszú kényszerszabadsága előtt, de az is lehet, hogy 2021 után visszatér a silverstone-i alakulathoz Szafnauer.