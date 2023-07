Visszavonulása óta is fel-felbukkan a Forma-1-es paddockban Nico Rosberg, 2016 világbajnoka, akinek nevéhez az utóbbi időben egy kisebbfajta átok is fűződik: akivel szelfit csinál a német, arra rájár a rúd.

Mindez a Magyar Nagydíjon csúcsosodott ki igazán: Rosberg a kvalifikáció előtt Max Verstappen Red Bulljával kapta le magát. Az eredmény: a holland 3 ezreddel kikapott az időmérőn. Másnap a tévés szakértőként tevékenykedő expilóta Hamilton Mercedesével fotózkodott, a brit pedig hamar el is vesztette a vezetést a Hungaroringen a rajtot követően.

Erre reagálva a McLaren ki is rakta Belgiumban garázsa elé, hogy nem kér a Rosberg-szelfikből, hogy még véletlenül sem rontsa el semmi felfelé ívelő szériájukat. 2016 legjobbja vette a poént, és azzal vágott vissza, hogy akkor elmegy a gyárukhoz, és ott készít képet.

haha…heading to your factory for a selfie 🤳

— Nico Rosberg (@NicoRosberg) July 28, 2023