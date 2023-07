A pénteki után a szombati helyosztón is Max Verstappen futotta a leggyorsabb időt a Forma-1-es Belga Nagydíj hétvégéjén. A sprint előtt nem vár büntetés a Red Bull hollandjára, ezt a pole-pozíciót meg is tarthatja a kétszeres világbajnok, aki 11 ezredmásodperccel győzte le a mclarenes Oscar Piastrit, de a ferraris Carlos Sainz is csak 25 ezredre volt tőle.

A sprintidőmérő rendhagyó formátumával összhangban a leintést követő pillanatok forgatókönyve is eltért a megszokottól: az első három helyezett helyett csak Verstappent szólaltatta meg Naomi Schiff, a Sky Sports F1 riportere.

“Trükkösek voltak a körülmények, hasonlóak voltak a tegnapihoz, kicsit később váltottunk ezen az időmérőn slick gumikra. Nyugodtak maradtunk, a különbség nem volt ugyan akkora, de nem is kellett mindent kockáztatni – a második szektorban kissé óvatos is voltam. Így is pole-pozícióban vagyok, és ez az, ami számít” – fogalmazott Verstappen.

“Egyre jobbak lettek a körülmények, de a 8-9-es kanyar környékén így is csúszós volt. Hagytam ott némi időt, de rendben van így is. Meglátjuk, hogy délután esni fog-e újra, de jó, hogy az időmérő tiszta időben ért véget. Remélem jól rajtolok majd, akkor tisztán látok majd. Ez fontos esős körülmények között” – tekintett előre.