Régóta nyilvános, hogy a Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies (nyitóképünkön balra, Frederic Vasseur csapatfőnök mellet) távozik az olasz alakulattól, hogy a jövő évtől a Red Bull kisebbik csapatát, az AlphaTauriból valami mássá átalakuló faenzai istállót irányítsa majd.

A szakember a váltás előtt az F1-ben megszokott kényszerszabadságra megy, és most már azt is tudjuk, hogy ez most kezdődik.

A Ferrari friss bejelentése szerint a Maranellóban négy és fél évet lehúzott francia szakember a héten hagyja abba a munkát, a sportigazgatói poszton a Belga Nagydíjtól már az olaszoknál különböző posztokon immár 23 éve dolgozó Diego Ioverno váltja majd, aki ugyanúgy a csapatfőnök Frederic Vasseurnek felel, mint eddig Mekies.

A 2000-es évek első felében a Minardinál – például Baumgartner Zsolt versenymérnökeként –, majd az abból alakított Toro Rossónál, később az FIA helyettes versenyigazgatójaként is dolgozó Mekies faenzai munkába állásának időpontja egyelőre nem ismert.

A Ferrari közleményében köszönetet mondott a franciának.