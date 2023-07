A Forma-1-es hétvégék pénteki napján a csapatok közszemlére teszik autóikat a bokszutcában, melyeket aztán a kiválasztott VIP-vendégek, illetve a fotósok és újságírók megcsodálhatnak és fotózhatnak. Nem volt ez másképp a Magyar Nagydíjon sem: déltől 60 percen át kinn állt minden istálló egy-egy versenygépe a garázsok előtt, volt, amelyikkel kerékcsere-gyakorlatokat is végeztek.

Éppen az AlphaTauri garázsa előtt haladtam el, amikor egy Forma-1-es kormány járt szinte kézről kézre a bokszutca végén már csak lézengő járókelők kezében. Ott voltam én is, és éltem a lehetőséggel, természetesen a kormányt folyamatosan felügyelő csapattag engedélyével.

Az istálló alkalmazottja viszonylag lazán kezelte a helyzetet, pedig ez egy igen drága alkatrésze egy Forma-1-es autónak. Átszámítva 17-34 millió forintnyi értékkel “játszadoztunk”, még csak azt sem mondták, hogy óvatosan, két kézzel fogjuk az eszközt. A szerkezet kb. 1,3 kilót nyom, fél kézzel sem okoz problémát a megtartása – az autóban ülve persze biztosan más a helyzet.

A Daniel Ricciardo és Cunoda Juki által használt változat nem sokban tér el attól, amit a többi autóban is látnánk, ha mi lennénk a pilóták. Középen itt is egy kijelző dominál, egyedül a Williams nem építi be azt a kormányba. Körülötte gombsor sorakozik: többek között innen működtethető a rádió, de itt van még a bokszutcai sebességszabályozó vagy éppen az üresbe kapcsoló gomb is.

A két fenti sarokban a hüvelykujjakra jutnak tekerőkapcsolók, differenciál- és nyomatékbeállítási lehetőségekkel. Középen két további tekerő található, az egyikkel az előre programozott fékerő-eloszlási programok között lehet ugrálni. A lenti tárcsák főként a motor működésére vannak hatással.

Megmondom őszintén, számomra érdekesebb volt a kormány hátsó része, mint az első, rögtön fordítottam is meg, amikor a kezembe kaptam. Rögtön hat kart láttam, többet, mint amennyire számítottam. Ezek közül a felső kettő a sebességváltásért felel. A pillangófülek együtt mozognak, egymással ellentétes irányba, azaz amikor a pilóta behúzza a jobb felső kart, a bal felső elemelkedik a kormánytól. Így lehetséges az is, hogy a versenyző akár egy kézzel gangoljon, de természetesen gyorsabb hagyományosan, két kézzel kapcsolgatni.

A középső fülpáros jelenléte meglepett, legalábbis funkcióját tekintve. A jobb oldalira a pilóták kedvük szerint beállíthatnak valamilyen funkciót, a bal fül azonban a DRS-é: az állítható hátsó szárny nyitását gyakran egy sima gombbal oldják meg a csapatok, az AlphaTaurinál viszont a kormány mögötti füllel. A DRS-felirat látszik is a fentebbi képen.

Az alsó fülek kuplungkarok. Épp ugyanúgy működnek, mint az utcai autókban a pedálok, azzal a különbséggel, hogy itt rögtön kettő is van belőlük. Ricciardo és Cunoda kényük-kedvük szerint választhat, hogy a rajtoknál melyiket használják. Elég csak az egyiket igénybe venniük, arra ráérezniük és megtalálni vele azt a fogáspontot, mellyel a vasárnapi rajtnál a lehető legtökéletesebben lőnek ki a Hungaroring célegyenesében.

Egy dolog maradt csak ki, a rézszínű középső rész. Ez a gyorszár, amit csak meg kell húzni egyszerre alul és felül (kétkezes folyamat), és már ki is kattan az autóban lévő csonkról a kormány.