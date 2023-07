Eljött a nap, megkezdődtek a 2023-as Forma-1 Magyar Nagydíj szabadedzései a Hungaroringen. A versenyzők már elfoglaltak, de csütörtök este még Budapest több pontján is össze lehetett futni a sztárpilótákkal.

Akik a budai Várban sétálgattak, belefuthattak Lewis Hamiltonba is, a hétszeres világbajnok ugyanis egy exkluzív esemény sztárvendégeként járt ott, utána pedig a szerencsés rajongók is találkozhattak vele. Ott voltunk a rendezvényen, ahol a hétszeres Forma-1-es világbajnok először rácsodálkozott a fantasztikus kilátásra, majd elárulta, mit gondol az autózás jövőjéről.

Egyedül Hamilton az, aki elektromos autóval jár itt Budapesten a verseny ideje alatt, egy Mercedes-AMG EQS 580-nal viszi a sofőrje a pályára és a különböző helyszínekre. Számára nagyon fontos a fenntarthatóság, ezért Los Angelesben is egy EQS és egy elektromos smart áll a garázsában, azt mondja, utóbbiban senki nem számít rá, ezért bátran közlekedhet vele a városban.

Csapata már most is használ mesterséges intelligenciát a stratégia kidolgozásánál és már az autó dizájnjánál is, így a jelen és jövő technológiáit amennyire lehet, beépítik a Forma-1-be, de az embert nem fogják kiiktatni. “Amennyi időm még van a versenyzésben, ez nagyjából öt év, addig még biztosan én fogom vezetni a versenyautót. Közúton más a helyzet, de a pályán nem fogom átadni robotnak a kormányt.”

A fenntarthatóság fontos szereplő Hamilton és a Forma-1 életében is, apró változásokat folyamatosan eszközölnek a versenyeken – a Hungaroringen két szett abronccsal kevesebbet használhatnak a csapatok – amik Hamilton szerint nem nagy lépések, de ez is számít.

Hamilton arról is beszélt, hogy egy ilyen élet, mint az övé, rengeteg kötelezettséggel és kötöttséggel jár. 34 millióan követik csak az Instagramon, minden megmozdulásának óriási súlya van a rajongók és a csapat felé is, de a privát életét sem tudja úgy élni, ahogy bárki.”Bármennyi kötelesség és felelősség nyom a Forma-1 miatt, pontosan azt csinálom, amiről gyerekkoromban álmodtam, az vagyok, aki lenni szerettem volna, és ez fantasztikus érzés. Enyém a világ legklasszabb irodája (egy Forma-1-es versenyautó kormánya mögött), szóval nincs okom panaszra, minden pillanatát élvezem és ez motivál.”

Rengeteg bántást kapott bőrszíne miatt karrierje elején és most, a csúcson is. Szerinte éppen ezért fontos példát mutatnia egyrészt eredményeivel, de hozzáállásával is. Amikor a Mercedeshez csatlakozott, akkor a csapat összesen 3%-a volt színes bőrű, ez mára 10% körüli, de szeretnék elérni a 25%-ot, és ugyanez igaz a női munkaerőre, csapattagokra is.

A hétszeres világbajnok egy kicsit aggódik a hétvége időjárása miatt, némi esőt jósolnak, így a rövid beszélgetés zárásaként csak annyit kért, hogy bízzunk együtt a jó időben és szorítsunk azért, hogy újra dobogón lehessen a Hungaroringen. Tavaly Max Verstappen után csak a 2. helyet szerezhette meg, de idén is győzni jött Magyarországra, a dobogó legfelső fokáért fog küzdeni.