A múlt hét nagy híe volt, hogy a hétvégi Magyar Nagydíjtól újra a mezőny tagja lesz Daniel Ricciardo, a renault-s és a kiábrándítóan sikerült, az idei évre a Red Bull tesztpilótájaként állást kapott ausztrál az elvárásokat nem teljesítő Nyck De Vries ülését kapta az AlphaTaurinál.

A Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen ez volt az egyik központi téma, Ricciardo volt csapattársát, a kétszeres bajnok Verstappent is megkérdezték a fejleményről.

„Már a múlt héten beszéltem egy kicsit Daniellel, láttam rajta, hogy nagyon izgatott. Naná, hogy nagyon jó, hogy újra itt lesz a rajtrácson a Red Bull család tagjaként! Másrészt persze, mivel nagyon jó barátok vagyunk Nyckkel, sajnálom az ő távozását, de sajnos így működik a világ. Szerintem nincs harag, egyszerűen tovább kell lépnie, sok lehetőség van az F1-en kívül is. Biztosan mindketten megtalálják a helyüket – Daniel pihent is egy kicsit, szerintem készen áll a versenyzésre” – magyarázta a holland.

Bár Christian Horner csak 2025-öt emlegette a napokban, az egyértelmű, hogy jó szereplés esetén Ricciardo előbb vagy utóbb visszatérhet a Red Bullhoz Sergio Perez utódjaként. Verstappen szívesen látná a régi „játszótársat”:

„Igen… Bár én nem is akartam, hogy elmenjen! Azt tudjuk, hogy jól megvagyunk. Ha Daniel jól teljesít a mostani szerepében, akkor nyilván lesz lehetőség a felfelé mozgásra. Egyelőre minden nyitott.”

A Sky Sports kommentátora, David Croft arról kérdezte Ricciardót, hogy nem furcsa-e az „exéhez” visszatérni, nem jelent-e majd problémát, hiszen a való életben előfordul az ilyesmi. A kérdésre először Verstappen reagált, viccelődve visszakérdezett, hogy Croft személyes tapasztalatokból beszél-e.

A közjáték után az ausztrál is felelt:

„Minden jó, minden pozitív. Jártam a központban a múlt héten, sokat változott a hely az elmúlt 10 évben, olyan volt, mint ha egy új csapathoz, új környezetbe érkeztem volna. És 10 év amúgy is hosszú idő, a csapat is változott, én is változtam. Van egy kis nosztalgia a visszatérésem kapcsán, de úgy gondolom, mindannyian fejlődtünk, ez most új fejezetet jelent. Az én esetemben a pihenő is új perspektívába helyezte a dolgokat. Nem úgy jövök vissza, hogy jaj, itt küszködni fogok vagy ilyesmi, egyszerűen örülök a lehetőségnek.”

Ugyan Ricciardo láthatóan nem helyez most magára nyomást, az is világos, hogy a folyatás reményében vernie kell majd új csapattársát, Cunoda Jukit. A japántól meg is kérdezték, nem tart-e a sokszoros futamgyőztes, tapasztalt és jó eredményekre hajtó új partnertől.

„Nem mondanám, hogy jól ismerem, bár Miamiban jól szórakoztunk egy filmezésen. Úgy gondolom, hogy nekem is hasznomra válhat egy tapasztalt csapattárs, biztosan sokat tanulhatok tőle, és reményeim szerint a csapatot is előrébb mozdíthatja majd a fejlesztések terén. Ezen kívül viszont csak ugyanúgy teszem majd a dolgomat, mint eddig.”

Cunoda arról is beszélt az újságíróknak a Hungaroringen, hogy nem igazán értett egyet De Vries kirúgásával, mert a hollanddal nagyon jó volt a kapcsolatuk, ráadásul lenyűgözte őt, hogy a csapatnak milyen pontos és mély műszaki visszajelzéseket adott. A japán úgy véli, az elküldött holland legalább annyit megérdemelt volna, hogy a nyári szünetig, azaz a Magyar Nagydíjig maradhasson.