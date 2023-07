Hévégén rendezik meg a 38. Forma-1 Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A versenypályán már hétfőn láthattunk, milyen komoly változáson megy keresztül az év legnagyobb rendezvényén, a szabadedzésekig pedig már csak egy nap választja el a csapatokat.

Az első pilóták és versenycsapatok már meg is érkeztek Budapestre, elsőként az AlphaTauri csapatfőnökével, Franz Tosttal, és a 23 éves japán pilótával, Cunoda Jukival találkozhattunk az Orlen sajtótájékoztatóján.

Budapestre érkeztek az első F1-es pilóták! Már itt vannak az első Forma 1-es pilóták, Gödöllőn találkoztunk az Alpha Tauri autójával is. Az Orlen új támogató az AlphaTaurinál. Cunoda Juki 23 éves japán versenyző. Franz Tost csapatfőnök nem elégedett az idei, eddigi eredményekkel. Cunoda mellett a Hungaroringen már Daniel Ricciardo fogja vezetni a másik AlphaTaurit. A japán szerint a Hungaroring technikás, de nagyon szerethető pálya. Cunodának javítani kell a kommunikációján, ezt ő is tudja. Az idei a 38. Magyar Nagydíj.

Az olajipari beszállító idén állt be az AlphaTauri támogatói közé, így a korábban csak kék és fehér színeket viselő autó már a piros színeket is megkapta. Cunoda szerint egy ilyen változás jól áll az autónak és a csapatnak is, a piros feltűnő szín, könnyű felismerni a tükörben is a versenyautójukat.

Komoly változással érkezik az AlphaTauri a Hungaroringre, Nyck de Vries helyett már a sztárpilótának is nevezhető Daniel Ricciardo kapja meg a második autót Cunoda mellett. Franz Tost szerint erre a lépésre nagy szükség volt, mert olyan pályák következnek a versenynaptárban, ahol de Vriesnek nincs elég tapasztalata, így a csapat teljesítménye még az évad első felénél is rosszabb lehetett volna.

Tost azt is elmondta, hogy de Vries nagyon jó pilóta és remek ember, kimondottan jó társaság. Cunoda pedig kiemelte, hogy sokkal régebb óta barátok, minthogy csapattársak lettek volna, így sajnálja ugyan, de egyetértett a csapat döntésével. Tost szerint egy Forma 1-es pilótának mindennél fontosabb az edzés és a versenyautóval megtett tesztkilométerek, ami szerinte minimum 5000 kilométer és de Vries ennek még a közelében sem járt, így nem lett volna elvárható tőle, hogy akár a Hungaroringen, akár később, Szingapúrban jól teljesítsen, szemben Ricciardóval.

Cunoda egészen másként áll a a magyar pályához, a 2023-as Magyar Nagydíj az ötödik alkalom, hogy a Hungaroringen jár, és már ismeri a trükkjeit. Kiemelten figyel a 4-es balos kanyarra, ahol trükkösen lehet eltalálni a kanyar csúcspontját, de a technikája és a tempós kanyarok miatt szereti a Hungaroringet.

A csapatfőnök kérdésre elárulta a sajtónak, hogy egyáltalán nem elégedett az idény eddigi eredményeivel, amin mindenképp változtatniuk kell, és erre az új pilóta is jó megoldás lehet. Cunoda szerint az eddig használt taktikáján nem fog változtatni a hátra lévő futamokon sem, ugyanakkor azt is jól tudja, hogy a kommunikációja finoman szólva sem a legjobb. Állítása szerint verseny közben mindig nagyon feszült, és túl korán nyomja meg a rádió gombját, így olyanokat mond a csapatnak, amiket nem szabadna, csak az indulatok beszélnek belőle, így ezen mindenképp javítani szeretne.