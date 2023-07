Hétvégén Magyar Nagydíj. Itt vannak az első fotóink!

Ott voltunk a hétfőn tartott sajtótájékoztatón a Hungaroringen, amikor megmutatták a 2023-as Magyar Nagydíj díjait is. Már gőzerővel épül a Hungaroring paddockja és a kiszolgálóterületek. A mogyoródi Forma-1-es versenypálya befogadóképessége 100 000 fő, a háromnapos versenyhétvégén idén is telt házra számítanak a szervezők, akárcsak tavaly, így 2023-ban is összesen 300 000 látogató vehet majd részt a Magyar Nagydíjon.

Lelátókat is építettek, összesen 2000 hellyel bővítették az ülőhelyek számát. Óriási LED-falakkal, többemeletes motorhome-okkal és csapatépületekkel építették tele a paddockot. Élő növényekből és dízelgenerátorokból is jutott bőven a területre. Ott voltunk az építésen, mutatjuk az első fotókat!