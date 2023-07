Miután a Brit Nagydíj hétvégéjén Lando Norrist a Red Bull motorsportfőnökével, Helmut Markóval látták beszélgetni, felröppent, hogy az energiaitalos csapat lehet a fiatal angol tehetség következő munkaadója, miután a McLarennél kifut a jelenlegi, 2025-ig szóló szerződése.

Norris kapósnak tűnik, ugyanis Silverstone után a veterán szabadúszó F1-es szakíró, Joe Saward egy másik, még ütősebb szóbeszédről számolt be, ő úgy hallotta, hogy a Ferrari vinné az angolt, már előzetes megegyezésük is van.

„Norrist és Albon jövőjét illetően mindenféle pletykák röpködtek a hétvégén, mindkettejüket hírbe hozták a Ferrarival és a Red Bull-lal is. Más kérdés, hogy lenne-e számukra értelme ezeknek a váltásoknak, de vannak olyanok, akik szerint Lando talán már előszerződést is kötött a Ferrarival” – írta.

A Ferrari szempontjából lenne értelme a dolognak, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy Carlos Sainz 2024 végén távozik tőlük – a közvélekedés szerint a 2026-ra az Audi gyári csapatává váló Sauberhez mehet –, ám Norris és a McLaren oldaláról már nem ilyen egyszerű a dolog, hiszen ahogy feljebb írtuk, az angol szerződése 2025 végéig szól, állítólag bontatatlanul.

Saward egyébként nem hisz a ferraris szálban: „Nem látom logikus pályaívnek a Ferrarit, látva, hol is tart most a csapat, persze igazából a Red Bullhoz, Max Verstappen mellé való szerződés is út lenne a pokolba” – jegyezte meg.