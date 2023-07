A Forma-1-ben 2019-ben bemutatkozott Lando Norris már első mclarenes évében kitüntette magát, a különböző műszaki és csapathibák nélkül ott lett volna az akkor a garázs túloldalán dolgozó Carlos Sainz szintjét.

A fiatal angol 2020-ban már dobogós helyet is szerzett, végig erős pontszerzései voltak, neve a Red Bull következő versenyzőjeként is felmerült, de akkor maradt, később pedig egészen 2025-ig hosszabbított. A McLaren az elmúlt két szezonban már jóval kevésbé volt versenyképes, és bár a múlt hétvégén, Silverstone-ban villantani tudtak, Norrisnak kevés siker jutott. Talán ezért is látták menedzserét a Brit Nagydíj hétvégéjén a Red Bull-motorsportfőnök Helmut Markóval tárgyalni…

„2025-ig szerződése van a McLarennel, de egyértelműen a fiatal versenyzők egyik legjobbja. A fiatalos karaktere is nagyszerűen illeszkedne a Red Bullhoz” – mondta az angolról Marko Silverstone-ban, nem is leplezve, hogy továbbra is megvan az érdeklődés.

Az osztrák szakember azt is elismerte, hogy korábban már „intenzív tárgyalásokat” folytattak Norisszal, majd hozzátette, hogy „az sem titok, hogy jó barátok Maxszal”.

A Brit Nagydíj hétvégéjén maga Norris is beszélt a jövőről, a fiatal angol utalt arra, hogy a szerződése kifutása után távozhat a McLarentől, a siker még a hűségnél is fontosabb számára.

„Ez az eddigi legnehezebb idényem. Megtapasztaltam már a csúcsokat, a dobogós helyezéseket, aztán az eddig legmélyebbre estem vissza” – utalt a wokingi csapat keserves szezonkezdésére.

„Nagyon szeretnék győzni, de most nagyon távolinak tűnik. Megvisel, ha nem küzdhetek a pontokért. Úgy nem kielégítő a versenyzés, kimondottan fáj. És ha belegondolok, hogy már öt éve vagyok az F1-ben… Hát, a rohadt életbe! Az idő rohan, én pedig nem szeretnék még öt évet így eltölteni.”

„Versenyzőként az ember mindig figyeli a dolgokat, mindenki így tesz. Néha elképzelem, milyen lenne, ha máshol lennék, de nem az a típus vagyok, akik ezen rágódik, arról ábrándozik, mi lehetne másképp. Eljutottam oda, hogy nyugodt vagyok, a munkára koncentrálok. Ha pedig eljön a váltás ideje, majd az is megtörténik. De nem lovalom magam bele ilyesmikbe, egyszerűen csak néha fantáziálok az élet dolgairól.”

A McLarennél korábban többször is elmondták, hogy Norrisnak bombabiztos szerződése van, 2025 előtt nem igazán szabadulhat a csapattól, ám cseppet sem lenne meglepő, ha 2026-ra a Red Bullnál vagy a Ferrarinál, Mercedesnél kötne ki.