Ugyan a vasárnapi kaotikus Ausztrál Nagydíjon a 6. lett Lando Norris (újonc csapattársa, Oscar Piastri pedig a 8.), a 23 éves pilóta ígéretesen indult karrierje megfenekleni látszik a McLarennél, a kiváló 2021 után tavaly nem történt újabb előrelépés, idén pedig az eddigiek alapján az egyik legrosszabb autó a wokingiaké.

A 2023-as szezon kezdete óta többen felvetették, hogy Norrisnak máskor kellene keresnie a sikereket, egyesek a Ferrarinál – akár Charles Leclerc, akár Carlos Sainz helyén –, mások a Mercedesnél, Lewis Hamilton lehetséges utódjaként tudnák elképzelni őt.

Úgy tűnik, ebből a közeljövőben nem sok minden lesz, ugyanis a Norris által tavaly februárban aláírt szerződéshosszabbítása 2025 végéig teljesen bebetonozta a McLarenhez.

„Semmilyen távozási opció nincs a szerződésében” – szögezte le Melbourne-ben a McLaren-vezér Zak Brown a brit Sky Sports F1-nek.

„Ha majd lejár a szerződése, mi pedig nem teljesítünk jól, azt érzi, hogy velünk nem nyerhet futamokat, nem küzdhet a világbajnoki címért, akkor – ahogy bármilyen más pilóta vagy csapattag – válthat.”

„De most szerződése van velünk, és ami még fontosabb, nagyon jól is érzi magát itt, látja a fejlődést, ő maga pedig igazi csapatjátékos. Most jól érzi magát ebben a környezetben, nekünk pedig van időnk, hogy bizonyítsuk neki, képesek vagyunk győztes autót építeni” – magyarázta.