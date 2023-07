F1: A McLaren az új Aston Martin?

Vezess Csapatrádió 2023/11

A Vezess Csapatrádió idei 11. adásában a Brit Nagydíjon látottakkal foglalkoztunk. A 2023-as szezonban ennyire közel még nem kerültek Max Verstappenhez, mint Silverstone-ban – vajon a Red Bull gyengülésének jeleit látjuk? Az is meglepő volt, hogy a szokásos üldözők helyett egy új csapat, a McLaren szállt be a játékba – ráadásul rögtön nem is egy, hanem két pilótával. Eközben a Ferrariról ismét a taktika miatt beszéltünk...