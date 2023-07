2026-ban új motorszabályokat vezetnek be a Forma-1-ben, melynek zászlajára azt a célt tűzték ki, hogy az autókat fele-fele arányban hajtsák közvetlenük a belső égésű motorokkal, illetve a visszanyert elektromos energiával. A korábbiaknál is nagyobb előtérbe fog tehát kerülni az, hogy a csapatok megoldást találjanak az autók akkumulátorainak feltöltésére, ugyanis enélkül teljesítményük felét elveszthetik.

Ennek egyik egyszerű, de hatékony módja lehet az üzemanyag-égetés, ami nincs éppen összhangban még akkor sem a Forma-1 új, karbonsemlegességre való törekvéssel egybekötött szellemiségével, ha bevezetik a szintetikus üzemanyagokat. A jelenség egyébként nem lenne új a sportágban: a verseny közbeni tankolásos érában voltak olyan időmérők 2006-ban és 2007-ben, amikor a Q3-ra a rajtra szánt üzemanyaggal kellett kiküldeni a versenyzőket. Ekkor mindenki először csak körözött, hogy fogyjon a benzin, mielőtt gyors kört futott.

A felvetést, vagyis az üzemanyag-égetés visszatérésének lehetőségét a Mercedes motorfelelőse, Hywel Thomas csak megerősíteni tudta. “Ez tény, hogy így lesz. Akkor is járatjuk majd a motort, amikor a pilóta nem kér nyomatékot, hogy töltsük az akkumulátort. Mindenki megértette, amikor előjöttünk ezekkel a szabályokkal, hogy ez a része lesz. És azzal, hogy az üzemanyag fenntartható lesz, úgy véltük, hogy ez elfogadható és releváns megközelítése a problémának” – fogalmazott a szakember.

A 2026-os Forma-1-es erőforrások nem tartalmaznak majd MGU-H-t, vagyis hőenergia-visszanyerő rendszert. Ez nemcsak olcsóbbá teszi majd a motorokat, de szerkezetük is átalakul és nem utolsó sorban hangosabbak is lesznek. “Nem végeztünk ilyen irányú méréseket, de az MGU-H eltávolításával – még ha egy turbófeltöltőnk lesz is – nem veszünk ki majd annyi energiát, mint amennyit jelenleg. Tudjuk, hogy a belső égésű motor kevésbé lesz hatékony, ez fizikailag azt jelenti, hogy nagyobb lesz a zaj” – mondta Thomas.