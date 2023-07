Manapság szinte lehetetlen igazi esős Forma-1-es futamokat tartani, melynek fő oka, hogy a gumik által kiszorított vízmennyiség miatt gyakorlatilag nullára csökken a látótávolság. Az új szabályrendszer szerint épített autók még nagyobb gondot okoznak, ugyanis a vízfelhőt magasabbra lövik ki a gumik, mint korábban.

A Nemzetközi Automobil Szövetség megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy egy egységesített aerodinamikai elemcsomagot vezessenek be, mely leszűkíti a gumikból a levegőbe kerülő víz mennyiségét, azaz egyfajta sárvédőt rakatnának a kocsikra. Mindezt persze úgy valósítanák meg, hogy közben a gumik cseréje se váljon kivitelezhetetlenné, és ezek az elemek csak akkor kerülnének az autókra, amikor tényleg esik.

A projekt mostanra jutott el odáig, hogy ki is próbálják a prototípust élőben. Az FIA július 13-ára szervezett is egy tesztet a Mercedes és a McLaren részvételével Silverstone-ba, ahol egy rövidített nyomvonalon egyszerre köröznek majd a két autóval. Az egyik egyenest fellocsolják, a Mercedes autójára pedig felszerelik a sárvédőt, a McLarenére viszont nem. A két egymás mellett haladó autót, valamint az általuk felvert víz irányát és mennyiségét így közvetlenül össze tudják hasonlítani, megnézve ezzel, mennyire is lehetne hatékony az újítás.

Arról nincs szó hivatalosan, hogy kik vezetik majd az autókat, de a Motorsport.com mercedeses forrásokból úgy értesült félhivatalosan, hogy részükről Mick Schumacher végzi majd a sárvédőtesztet.